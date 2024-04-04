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Arguvan’da Ersoy Eren dönemi başladı

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31 Mart Yerel Seçimlerinde Arguvan tercihini Cumhuriyet Halk Partisi’nden yana kullandı. Yeni başkan Ersoy Eren mazbatasını aldıktan sonra Arguvan Belediyesi önünde coşkuyla karşılandı. Arguvan’ın yeni belediye başkanı Ersoy Eren mazbatasını alarak resmi olarak Arguvan Belediye Başkanı oldu.

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İl Başkanı Barış Yıldız, Arguvan İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, diğer ilçe başkanları, yöneticiler, Ersoy Eren’in ailesi ve çok sayıda Arguvanlı katıldı. İlçe Seçim Kurulu’nda mazbatasını alan Ersoy Eren, “Arguvan’da sevgi kazanacak diye söz vermiştik. Sevgi kazandı” dedi.

“ARGUVAN’A DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba mazbata töreninde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Seçim süreci sona erdi. Umarım herkes halkın iradesine saygı duyar. Ben tüm belediye başkanlarını tebrik ediyorum. Ersoy Eren maalesef haksız bir rekabetle yürütülen seçim kampanyasıyla karşı karşıyaydı. Ben her zaman olduğu gibi bundan sonra da Arguvan’a destek olmaya devam edeceğim. Arguvan’a da Ersoy başkana da hayırlı olmasını diliyorum.”

İlçe Seçim Kurulu’nda mazbatasını alan Ersoy Eren, “Arguvan’da sevgi kazanacak diye söz vermiştik. Sevgi kazandı. Bu süreçte Arguvanlı hemşehrilerim Cumhuriyet Halk Partisi bayrağının dalgalanması için çok destek oldu, emek harcadı. Ben en çok onlara teşekkür ediyorum” dedi.

Arguvan’da Ersoy Eren dönemi başladı

“BELEDİYEYİ BORÇSUZ TESLİM EDİYORUM”

Belediye Başkanı Eren’i Arguvanlılar davullarla karşıladı. Büyük bir kalabalık ile Arguvan Belediyesi’ne giden Eren, görevi önceki dönem belediye başkanı Mehmet Kızıldaş’tan devralırken Kızıldaş’a emeklerinden dolayı teşekkür etti. Kızıldaş ise “Belediyeyi borçsuz teslim ediyorum” diyerek mali durum hakkında bilgi verdikten sonra belediye binasından ayrıldı.

Belediye başkanı Ersoy Eren kendisini coşkuyla karşılayan ve yalnız bırakmayan Arguvanlılarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Eren tebrik için kendisine çiçek gönderilmemesini, Arguvan’da eğitim gören ilkokul düzeyindeki öğrencilere bir öğün beslenme desteği sağlanması için Arguvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne bağışta bulunulmasını istedi.

 

Kaynak: BÜLTEN

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04 Nis 2024 - 16:05 Malatya- Gündem

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