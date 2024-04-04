BİM’de bu hafta sonu fırsat ürünleri var Elektrikli bisiklet matkap setleri bahçe ürünleri…

5 Nisan 2024 BİM Aktüel indirim kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM’e bu hafta sonu hangi ürünler geliyor? Sizler için fırsat ürünü olarak sunulan ve bu hafta sonu BİM marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta BİM marketlerde neler satışa sunulacak.
5 Nisan 2024 itibariyle BİM marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:
“LG Nanocell Tv 55 inç 139 cm 4K Smart 20 bin 999 TL,
LG 55 inç 4K 139 cm Smart TV 18 bin 999 TL,
APE Ryder Bonobo Elektrikli Bisiklet 59 bin 999 TL,
RKS Katlanabilir Elektrikli Bisiklet RSIII Pro X 20 bin 999 TL,
Blaupunk Tost Makinesi 1.699 TL,
Fakir Noble AC Motor Saç Kurutma Makinesi 2200 W 899 TL,
Luxell Xxl 7.5 L Fastfryer 1850 Watt 2 bin 499 TL,
Heifer Mini Blender Set 1500 W DC Motor 999 TL,
Fakir 9800 Halı Yıkama Makinesi 1600 W 9 bin 999 TL,
SGS Tek Akülü Darbeli Matkap Seti 1.399 TL,
SGS Tek Akülü Vidalama Seti 899 TL,
SGS Darbeli Matkap 600 W 799 TL,
SGS Matkap Uç Seti 16'lı 199 TL,
SGS Beton Matkap Uç Seti 5'li 99 TL,
SGS 8 Parça Polisaj ve Zımpara Seti 149 TL,
SGS Dekupaj Testere 799 TL,
SGS Sunta Kesme Makinesi 1.599 TL,
SGS Kesici Raspalama ve Zımparalama Makine Seti 1.199 TL,
SGS Hobi Gravür Seti 211 Parça 1.199 TL,
SGS Avuç Taşlama Makinesi 750 W 799 TL,
SGS Panç Seti 11 Parça 149 TL,
SGS Sızdırmazlık Bandı 38mm x 3,35 metre129 TL,
SGS Kemer Delme Pensesi 149 TL,
SGS Çalı Fırçası 40 cm 79 TL,
SGS Çelik Tel Fırça49 TL,
SGS Şifreli Mini Asma Kilit 79 TL,
SGS Uv Filtreli Koruyucu Gözlük39 TL,
SGS Zebra Nitril Kaplı Eldiven39 TL,
SGS Mıknatıslı Alüminyum Mini Su Terazisi 69 TL,
Boss Tape Karma Bant Çeşitleri 19,50 TL,
Kumtel Kömürlü Barbekü 74x44x44 cm,
Hawa Mangal,
Tel Izgara Orta Boy,
Hawa Mangal 66x32x55 cm,
Hawa Mangal 56x32x48 cm,
Hawa Mangal 46x29x45 cm,
Mimilos Yer Sofrası 90 cm,
Mangalet Mangal Kömürü 2 Kg,
Sgs 3'lü Hobi Kürek Çatal Tırmık Seti,
Sgs Ahşap Saplı Profesyonel Sivri Çapa/Çatal,
Sgs Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser,
Gardenware Bambu Rüzgar Zili 60x13.5x5 cm,
Gardenware Dekoratif Sepet 210x100x190 mm,
Gardenware Hasır Kuş Yuvası 13x13x21 cm,
Gardenware Yapay Kuş 25 cm,
Gardenware Yapay Kuş 12 cm,
8 Kanat Hologramlı Rüzgar Gülü 18 cm,
8 Kanat Baskılı Rüzgar Gülü 18 cm,
8 Kanat Rüzgar Gülü 16 cm,
Gardenware Dekoratif Meşale 35 cm,
8 Kanat Rüzgar Gülü 20 cm,
Gardenware Yapay Kuş 8 cm,
Gardenware Dekoratif Yusufçuk 10'lu,
Gardenware Dekoratif Kelebek 6 cm 10'lu,
Gardenware Dekoratif Kelebek 4 cm 10'lu”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.