Tekirdağ cuma günü dikkat! Tek tek açıklandı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

5 NİSAN TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Çeşmeli

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 17:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Karacagür

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 12:00

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Yeniçiftlik

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 17:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 17:30

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Çeşmeli

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 17:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 17:30

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Dereağzı

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 17:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 17:30

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Yeniçiftlik

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 17:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 17:30