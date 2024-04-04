Edirne’de Uzunköprü Keşan İpsala Merkez Keşan ve Enez etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

5 NİSAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Danişment-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 18:00

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Turnacı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 18:00

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Bıldır-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 18:00

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Sazlımalkoç-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 18:00

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Sazlımalkoç

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 18:00

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Sultanşah-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 18:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Erikli-Erikli

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Kumdere-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 14:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Şükrüpaşa

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 14:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Erikli-Erikli

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 14:00

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Büyükevren-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 17:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 17:30