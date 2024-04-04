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Edirne’de Uzunköprü Keşan İpsala Merkez Keşan ve Enez etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de Uzunköprü Keşan İpsala Merkez Keşan ve Enez etkilenecek 5 nisan 2024 edirne elektrik kesintisi mask
Edirne’de Uzunköprü Keşan İpsala Merkez Keşan ve Enez etkilenecek 5 nisan 2024 edirne elektrik kesintisi
Edirne’de Uzunköprü Keşan İpsala Merkez Keşan ve Enez etkilenecek 5 nisan 2024 edirne elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Edirne’de Uzunköprü Keşan İpsala Merkez Keşan ve Enez etkilenecek

5 NİSAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Danişment-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 18:00

Edirne’de Uzunköprü Keşan İpsala Merkez Keşan ve Enez etkilenecek

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Turnacı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 18:00

Edirne’de Uzunköprü Keşan İpsala Merkez Keşan ve Enez etkilenecek

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Bıldır-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 18:00

Edirne’de Uzunköprü Keşan İpsala Merkez Keşan ve Enez etkilenecek

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Sazlımalkoç-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 18:00

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Sazlımalkoç

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 18:00

Edirne’de Uzunköprü Keşan İpsala Merkez Keşan ve Enez etkilenecek

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Sultanşah-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 18:00

Edirne’de Uzunköprü Keşan İpsala Merkez Keşan ve Enez etkilenecek

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Erikli-Erikli

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 15:00

Edirne’de Uzunköprü Keşan İpsala Merkez Keşan ve Enez etkilenecek

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Kumdere-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 14:00

Edirne’de Uzunköprü Keşan İpsala Merkez Keşan ve Enez etkilenecek

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Şükrüpaşa

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 14:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Erikli-Erikli

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 14:00

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Büyükevren-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.04.2024 Cuma Saati: 17:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.04.2024 Cuma Saati: 17:30

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04 Nis 2024 - 15:24 Edirne- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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