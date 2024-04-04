Edirne’de Uzunköprü Keşan İpsala Merkez Keşan ve Enez etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
5 NİSAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: UZUNKÖPRÜ
Mahalle Adı
Danişment-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
9 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.04.2024 Cuma Saati: 18:00
İLÇE: UZUNKÖPRÜ
Mahalle Adı
Turnacı-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
9 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.04.2024 Cuma Saati: 18:00
İLÇE: UZUNKÖPRÜ
Mahalle Adı
Bıldır-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
9 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.04.2024 Cuma Saati: 18:00
İLÇE: UZUNKÖPRÜ
Mahalle Adı
Sazlımalkoç-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
9 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.04.2024 Cuma Saati: 18:00
İLÇE: UZUNKÖPRÜ
Mahalle Adı
Sazlımalkoç
Tahmini Kesinti Süresi
9 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.04.2024 Cuma Saati: 18:00
İLÇE: UZUNKÖPRÜ
Mahalle Adı
Sultanşah-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
9 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.04.2024 Cuma Saati: 18:00
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Erikli-Erikli
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.04.2024 Cuma Saati: 15:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Kumdere-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.04.2024 Cuma Saati: 14:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Şükrüpaşa
Tahmini Kesinti Süresi
5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.04.2024 Cuma Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.04.2024 Cuma Saati: 14:00
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Erikli-Erikli
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.04.2024 Cuma Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.04.2024 Cuma Saati: 14:00
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Büyükevren-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
0,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.04.2024 Cuma Saati: 17:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.04.2024 Cuma Saati: 17:30
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.