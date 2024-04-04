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Ev hanımıydı oylar eşit çıkınca kurayla muhtar oldu

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Malatya’nın Kale ilçesinde iki muhtar adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

Ev hanımıydı oylar eşit çıkınca kurayla muhtar oldu malatya haber mask
Ev hanımıydı oylar eşit çıkınca kurayla muhtar oldu malatya haber
Ev hanımıydı oylar eşit çıkınca kurayla muhtar oldu malatya haber
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Malatya’nın Kale ilçesinde iki muhtar adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

Ev hanımıydı oylar eşit çıkınca kurayla muhtar oldu

Malatya’nın Kale ilçesi, Sarıot Mahalle muhtar seçimlerinde bir ilk yaşandı. 52 yaşındaki ev hanımı Hediye Ceylan, ailesinin karşı çıkmasına rağmen girdiği muhtar seçiminden kura sonucu muhtar oldu.

Ev hanımıydı oylar eşit çıkınca kurayla muhtar oldu

Kale İlçesi, Sarıot Mahallesinde iki adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı. Eski muhtar Ahmet Çakıl 39, rakibi Hediye Ceylan da 39 oy alınca muhtar, çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanınca belirlenen tarafsız bir kişi tarafından çekilen kurada adı çıkan Hediye Ceylan Sarıot Mahallesinin yeni muhtarı oldu.

Ev hanımıydı oylar eşit çıkınca kurayla muhtar oldu

Muhtarlık seçimine dair kısa bir değerlendirmede bulunan Muhtar Hediye Ceylan, “İlk işim, köyümüzün yukarısındaki maden ocağına giden yolun köyümüzden kaldırılması olacaktır. Köyün biriken sorunlarını çözmek için elimden geleni yapacağım. Kadından muhtar olmaz diyenleri utandıracağım. Halkımız bana güvendi oylarını verdi, onları mahcup etmeyeceğim” diye konuştu.

Ev hanımıydı oylar eşit çıkınca kurayla muhtar oldu
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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04 Nis 2024 - 15:14 Malatya- Gündem

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