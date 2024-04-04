04 Nis 2024 - 15:10 - Gündem

Niğde’de Altunhisar Bor Merkez ve Ulukışla ilçeleri etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…