Niğde’de Altunhisar Bor Merkez ve Ulukışla ilçeleri etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü, Köşk Mevkii’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çayır Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Tepeköy Köyü, Altınova Mevkii bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Badak Köyü, Balcı Köyü; Akbaş Mevkii, Gayret Mevkii, Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi,
Karanlıkdere Köyü; Cumhuriyet Mevkii, Kayı Köyü mahallelerine,
Yarın 14.00 ila 18.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi, Saray Mahallesi, Şeker Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Şeker Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Efendibey Mahallesi, Eskisaray Mahallesi, Gümüşler Beldesi, Eski Gümüş Mahallesi, İlhanlı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Değirmenli Beldesi; Aşağı Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü, Alay Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi’ne,
Yarın 15.00 ila 18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Devlet Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Tepeköy Köyü’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.