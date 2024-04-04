- Gündem

Kayseri’de Yahyalı Melikgazi Sarıoğlan Kocasinan Talas Pınarbaşı Sarız ve Yahyalı etkilenecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’de Yahyalı Melikgazi Sarıoğlan Kocasinan Talas Pınarbaşı Sarız ve Yahyalı etkilenecek mask
Kayseri’de Yahyalı Melikgazi Sarıoğlan Kocasinan Talas Pınarbaşı Sarız ve Yahyalı etkilenecek
Kayseri’de Yahyalı Melikgazi Sarıoğlan Kocasinan Talas Pınarbaşı Sarız ve Yahyalı etkilenecek
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’de Yahyalı Melikgazi Sarıoğlan Kocasinan Talas Pınarbaşı Sarız ve Yahyalı etkilenecek

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı İlyaslı, Yuları, Mustafabeyli, Yerköy mahallelerine,

Kayseri’de Yahyalı Melikgazi Sarıoğlan Kocasinan Talas Pınarbaşı Sarız ve Yahyalı etkilenecek

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi’ne,

Kayseri’de Yahyalı Melikgazi Sarıoğlan Kocasinan Talas Pınarbaşı Sarız ve Yahyalı etkilenecek

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet, General Emir mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Melikgazi / Hacılar ilçesine bağlı Eğribucak, Altınoluk, Beğendik, Yukarı, Yediağaç mahallelerine,

Kayseri’de Yahyalı Melikgazi Sarıoğlan Kocasinan Talas Pınarbaşı Sarız ve Yahyalı etkilenecek

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Kamber Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere, Aşağıborandere, Eskiyassıpınar mahallelerine,

Yarın 09.15 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’ne,

Kayseri’de Yahyalı Melikgazi Sarıoğlan Kocasinan Talas Pınarbaşı Sarız ve Yahyalı etkilenecek

Yarın 09.40 ila 17.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çörekdere Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kayseri’de Yahyalı Melikgazi Sarıoğlan Kocasinan Talas Pınarbaşı Sarız ve Yahyalı etkilenecek

# Kayseri, kayseri haber, son dakika, son dakika kayseri, son dakika elektrik kesintisi, kayseri elektrik kesintisi, kayseri son dakika elektrik kesintisi

04 Nis 2024 - 15:06 Kayseri- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL