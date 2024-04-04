Kayseri’de Yahyalı Melikgazi Sarıoğlan Kocasinan Talas Pınarbaşı Sarız ve Yahyalı etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı İlyaslı, Yuları, Mustafabeyli, Yerköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet, General Emir mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Melikgazi / Hacılar ilçesine bağlı Eğribucak, Altınoluk, Beğendik, Yukarı, Yediağaç mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Kamber Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıborandere, Aşağıborandere, Eskiyassıpınar mahallelerine,

Yarın 09.15 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’ne,

Yarın 09.40 ila 17.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çörekdere Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.