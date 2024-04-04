Aslan: Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum

Murat Aslan, “31 Mart Pazar günü halk sandığa giderek demokratik hakkını kullanmış 5 yıl boyunca kendilerini yönetecek belediye başkanlarına yetki verdi. Tüm partiler ve adaylar 31 Mart Pazar günü çıkan sonuçları kabullenerek halkın iradesine saygı göstermelidir” dedi.

“HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kendisine destek veren herkese teşekkürlerini bildiren Aslan, “31 Mart Pazar günü halk sandığa giderek demokratik hakkını kullandı ve 5 yıl boyunca kendilerini yönetecek belediye başkanlarına yetki verdi. Tüm partiler ve adaylar 31 Mart Pazar günü çıkan sonuçları kabullenerek halkın iradesine saygı göstermelidir. Yaklaşık 2 aydır Yeşilyurt Belediye Başkan adayı olarak Yeşilyurt’ta ve Malatya merkezde gitmedik kapı sıkmadık el bırakmadım. Bu süreç içerisinde Yeşilyurt ve Malatya için yapacak projelerimizi anlattım. Tabi ki bizler inanan insanlarız. 31 Mart günü çıkan sonuçların Hakkımızda hayırlı bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Seçimde aday olmaya karar verdiğim gün sadece amacım doğup büyüdüğüm topraklara vefa borcumu ödemekti. Bilgi ve birikimimle Yeşilyurt ve Malatya’ya hizmet etmekti. Ama milletimiz başka bir kardeşimizi seçti. Biz de bu karara saygı duymak zorundayız. Ben Malatya’nın bir evladı olarak; ‘şahsıma ne zaman ihtiyaç duyulursa seve seve milletimizin ve şehrimizin emrindeyim’ diyerek bu süreç boyunca şahsıma destek veren, oy veren benimle beraber yol yürüyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. 31 Mart Yerel Seçimlerinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Murat Aslan, yayımladığı mesajın devamında Necip Fazıl Kısakürek’in Utansın şiirinin mısralarına yer verdi:

“Tohum saç, bitmezse toprak utansın!/Hedefe varmayan mızrak utansın!/Hey gidi küheylan, koşmana bak sen!/Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!”

Kaynak: BÜLTEN