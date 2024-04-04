31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da büyükşehir ve ilçe belediye başkanları belirlendi. Doğanşehir Belediyesi için Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) aday olan Mehmet Bayram yapılan seçimi yüzde 50.95 oy oranı ile önde bitirdi. Mazbatasını alan Mehmet Bayram resmi olarak Doğanşehir Belediye Başkanı oldu.

Doğanşehir Belediyesi için yapılan seçimlerde CHP adayı Mehmet Bayram Doğanşehir Belediye Başkanı oldu. Oyların yüzde 50.95’ini alan Mehmet Bayram mazbatasını alarak belediye başkanı oldu. Peki Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram kimdir?

MEHMET BAYRAM KİMDİR?

Mehmet Bayram, 1962 yılında Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde doğdu. İlk, orta ve liseyi ilçede tamamladı. Mehmet Bayram 1989 ile 1999 arasında 2 dönem, 2004 ve 2014 yılları arasında 2 dönem olmak üzere toplamda 4 dönem Erkenek Beldesi’nde belediye başkanlığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Bayram son olarak 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yüzde 50.95 oy alarak Doğanşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.