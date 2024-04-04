Doğanşehir Belediyesinde devir teslim töreni düzenlendi

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Mehmet Bayram mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Mehmet Yasin Yalçın’ın elinden aldıktan sonra belediyeye geldi. Bayram, belediye önünde vatandaşlar tarafından karşılandı. Başkanlık makamında gerçekleşen törende bir önceki Belediye Başkanı Durali Zelyurt koltuğu yeni Belediye Başkanı Mehmet Bayram’a devretti ve Bayram alkışlar eşliğinde görevi devraldı.

“DOĞANŞEHİRLİLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Belediye binası önünde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, “Yeniden Doğanşehir’i partimize kazandıran, laik gören ve oy veren tüm Doğanşehirlilere çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bayram başkanıma görevinde başarılar diliyorum.” dedi.

“BİZLER HER KESİMİN BAŞKANI OLACAĞIZ”

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram devir teslim töreninde yaptığı konuşmada,

“Hep beraber başardık. Bize destek veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Kimsenin değil, herkesin ve herkesimin tüm Doğanşehir’in Başkanıyım. Ayrıştırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Hep birlikte Doğanşehir’imize güzel hizmetler yapacağız. Bu seçimin galibi demokrasidir ve Doğanşehir halkının özgür iradesidir. Bizler her kesimin başkanı olacağız, hak hukuk adalet terazisinde hareket edeceğiz. Vatandaşın hakkını vatandaşa vereceğiz bu belediyenin kapısı size hep açık olacak tabi ki ama vatandaşımızın bizlere gelmesine gerek yok biz onların ayağına gideceğiz hep sahada olacağız. Hiçbir zaman makamda oturan biri olmadım ve olmayacağım her zaman sahada sizlerin içinde olacağım. Doğanşehir yorgun Doğanşehir yıkık sizler bize inandınız bu Doğanşehir’i ayağa kaldırmak boynumuzun borcu. Çiftçisinden, esnafına, hayvancısına, vatandaşına, gencine, yaşlısına en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Biz bu makama gelmeden önce sizlerle projelerimizi paylaşırken yapabileceklerimizi taahhüt ettik ve bu yapacaklarımı acil eylem planı ile başlatacağız şehrin canlılığını arttıracağız. Üzerimize çok iş düşüyor Doğanşehir’i ayağa kaldırırken siz değerli personellerime de çok iş düşüyor birlikte bu yükü sırtlayacağız”

dedi.

“NE EMRİNİZ OLURSA DOĞANŞEHİR’İN YANINDAYIM”

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise seçimi kazanan Belediye Başkanı Mehmet Bayram'a başarılar dileyerek Doğanşehir’in yanında olduğunu belirtti.

Milletvekili Ağbaba,

“31 Mart seçimlerinde büyük bir başarıya imza atarak Doğanşehir Belediyesi’ni kazanan Mehmet Bayram başkanımızın mazbatasını her beraber teslim aldık. Doğanşehir’i tarım ve turizmin en önemli merkezlerinden biri yapacağız. Ne emriniz olursa Doğanşehir’in yanındayım. Açılmayan hangi kapı varsa Veli Ağbaba olarak açacağım o kapıyı, gideceğimiz her yerde tüm Doğanşehir’in önüne açılacak. Mehmet Bayram başkanımı tebrik ediyor, başarılar diliyorum”

şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN