31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sami Er, şehrin anahtarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay’dan teslim aldıktan sonra ilk olarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Sami Er, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi Devir Teslim Töreninin akabinde İnönü Caddesi’ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla hemhal olan Sami Er, Malatya’nın eski günlerine dönmesi için çok çalışacaklarını belirtti.

“MALATYA’DA YAPILACAK ÇOK İŞ VAR”

Er, gittiği noktalarda vatandaşların ilgi ve sevgisi ile karşılanırken, vatandaşlara da ‘Hayırlı Ramazanlar’ dileğinde bulundu. Karşılarında Sami Er’i gören esnaf ve vatandaşlar da fotoğraf çektirdi. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Er,

“Malatya için çok çalışacağız. Malatya’nın eski günlerine dönmesi ve şehrimizin ayağa kaldırılması noktasında yoğun mesai harcayacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun. Malatya’da yapılacak çok iş var ve biz sorumluluklarımızın farkındayız. Bu bilinçle şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz”

dedi.

Öte yandan vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Er, sorunların çözümü noktasında gayret göstereceklerini ifadelerine ekledi.

Kaynak: BÜLTEN