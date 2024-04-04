- Gündem

“Şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz”

ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sami Er, şehrin anahtarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay’dan teslim aldıktan sonra ilk olarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Sami Er, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

“Şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz” sami er mask
“Şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz” malatya haber
“Şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz” malatya haber
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sami Er, şehrin anahtarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay’dan teslim aldıktan sonra ilk olarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Sami Er, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

“Şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi Devir Teslim Töreninin akabinde İnönü Caddesi’ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla hemhal olan Sami Er, Malatya’nın eski günlerine dönmesi için çok çalışacaklarını belirtti.

“Şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz”

“MALATYA’DA YAPILACAK ÇOK İŞ VAR”

Er, gittiği noktalarda vatandaşların ilgi ve sevgisi ile karşılanırken, vatandaşlara da ‘Hayırlı Ramazanlar’ dileğinde bulundu.  Karşılarında Sami Er’i gören esnaf ve vatandaşlar da fotoğraf çektirdi. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Er,

“Malatya için çok çalışacağız. Malatya’nın eski günlerine dönmesi ve şehrimizin ayağa kaldırılması noktasında yoğun mesai harcayacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun. Malatya’da yapılacak çok iş var ve biz sorumluluklarımızın farkındayız. Bu bilinçle şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz”

 dedi.

“Şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz”

Öte yandan vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Er, sorunların çözümü noktasında gayret göstereceklerini ifadelerine ekledi.

“Şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz”
“Şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz”

“Şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz”
 

Kaynak: BÜLTEN

# 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, malatya 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, ak parti 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, AK Parti Malatya, Malatya seçim, malatya büyükşehir belediye başkanı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı kim, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Sami Er, sami er malatya, sami er malatya haber

04 Nis 2024 - 14:19 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL