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Malatya’da satılık konutlara talep arttı

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Asrın Felaketi 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya’da satılık konutlara talep artarken kira fiyatları ise düşüşe geçti. Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Malatya’da, zor günler yaşayan emlak sektöründe son haftalarda konut satışlarına artan talep yüzleri güldürüyor. Yaklaşık 2 bin kiralık konutun bulunduğu kentte kira fiyatlarında ise her geçen gün düşüş yaşanıyor.

Malatya’da satılık konutlara talep arttı malatya haber mask
Malatya’da satılık konutlara talep arttı malatya haber
Malatya’da satılık konutlara talep arttı malatya haber
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Malatyalı vatandaşların satılık konut arayışına girdiğini belirten Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, “6 Şubat depremleri sonrası büyük bir durağanlık yaşayan gayrimenkul sektöründe son haftalarda bir hareketlilik var. Vatandaş sahaya inmiş, konut arayışına başlamış durumda” diyerek bildirdi.

Malatya’da satılık konutlara talep arttı

“SEKTÖR İÇİN SEVİNDİRİCİ BİR DURUM”

Son haftalarda emlak sektöründe hareketlilik yaşandığını kaydeden Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, “6 Şubat depremleri sonrası büyük bir durağanlık yaşayan gayrimenkul sektöründe son haftalarda bir hareketlilik var. Vatandaş sahaya inmiş, konut arayışına başlamış durumda. TOKİ tarafından kurası çekilen 6-7 bin konut hak sahiplerine teslim edilmesi, yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm projeleri vatandaşı da hareketlendirdi. Piyasada bir hareketlilik gözlenmekte bu da sektör için sevindirici bir durum“ dedi.

Malatya’da satılık konutlara talep arttı

“BÖYLE GİDERSE KİRA FİYATLARI DÜŞECEKTİR”

Kent genelinde kira fiyatlarının düştüğünü belirten Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, geçen yıl yüksek fiyatlara kiralanan konutların boşaltıldığını ifade ederek, "Kira fiyatlarında düşüş devam ediyor. Güvensizlikten dolayı kiralık daireler ilgili görmüyor. Şu an yaklaşık bin 800 ila 2 bin kiralık daire stoku mevcut. Hâlihazırdaki kiralık konutlara talep bulunmuyor. 2023 yılında yüksek fiyatlara kiralanan daireler boşaltılmaya başlandı. Böyle giderse kira fiyatları düşecektir. Geçen yıl ile kıyaslayacak olursak bu yıl kira fiyatlarında çok büyük bir düşüş var. Kira fiyatları an itibariyle 6 ila 12 bin TL civarında seyrediyor” diye konuştu.

Malatya’da satılık konutlara talep arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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04 Nis 2024 - 13:28 Malatya- Gündem

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