Öğrenciler kanserde farkındalık oluşturacak

Bu kapsamda Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından da hazırlanan ‘Bir gün çok şeyi değiştirebilir’ isimli projenin açılışı gerçekleştirildi. Erman Ilıcak Fen Lisesi’nde gerçekleşen proje tanıtım toplantısında öğrencilerin annelerine yazacakları mektup ile kansere karşı erken tanının önemine dikkat çekilecek. Her 5 kişiden birinin kansere yakalandığı ve her 10 kişiden birinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiği dünyada en sık görülen kanser türleri ise akciğer, kolon ve meme kanserleri olarak biliniyor.

“ERKEN TEŞHİS TANILARINA YÖNLENDİRMENİZİ İSTİYORUZ”

Toplantıda konuşan Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seyid Çiftçi, ilçe genelinde KETEM aracılığı ile yaptıkları erken tanı çalışmalarına değindi. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk ise sağlık sektörünün zamanla yarışan bir alan olduğunu ifade ederek, “KETEM sayısını artırıyoruz. Battalgazi Devlet Hastanesi’nde de yine aile hekimlikleri biriminde bu testleri yapıyoruz. Orada size yol gösterecek arkadaşlar var. 97 aile hekimliğine vatandaş gittiği zaman sizlere yol gösteriyoruz. Biz sizlerin mutlu günler yaşamanız adına çocuklarınız ile güzel günler geçirmeniz adına çalışıyoruz. Bu projede ana unsur olan siz öğrencilerin de anne ve babalarınızı erken teşhis tanılarına yönlendirmenizi istiyoruz. Bizler geçen yıl tespit ettiğimiz meme kanserleri nedeniyle çok mutluyuz. Çünkü o erken tanılar sayesinde annelerimiz şu an evlatlarının başında. Onlar tedavilerini aldılar ve sabah çocuklarını öperek kaldırıyor, okula gönderiyorlar. Biz işimizi düzgün yapmasaydık bugün o çocukların boyunları bükük kalacaktı” diye konuştu.

“TARAMADAN GEÇİRİLMESİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Programa katılan Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak ise kanser erken teşhis merkezlerinin (KETEM) önemine değinerek her bireyin mutlaka bu merkezlere gidip kendilerini kontrol ettirmesi gerektiğini ifade etti.

Bu projede de öğrenciler üzerinden özellikle annelerin KETEM’lere yönlendirilmesinin amaçlandığını belirten Baytak, “Annelerin sağlığı bir toplum için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kadın toplumun temel yapısı. Sağlık Bakanlığı’mızın yürütmüş olduğu bu projeler ile kadınların mutlaka KETEM’lere taramadan geçirilmesini önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı