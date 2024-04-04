Vali Ersin Yazıcı 10 Nisan Polis Haftasını kutladı

Polis haftasını kutlayan Vali Yazıcı, “Gücünü halkımızın güven ve desteğinden alan, canını siper ederek görevini fedakâr bir şekilde yerine getiren ve ülkemizde güven ortamının tesisine yönelik takdire şayan gayretler sergileyen Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 179’uncu kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftasını kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşamaktayız” ibarelerine yer verdi.

“ÜSTÜN BAŞARILARA İMZA ATMAKTADIR”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Türk Polis Teşkilatımız, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, kamu düzeninin temini, hukukun tesisi ve insan haklarının korunmasına dair görevlerini büyük bir fedakârlıkla yerine getirmektedir. Gücünü kanunlardan, desteğini halkımızdan alan Polis Teşkilatımız; dürüst, özverili ve yardımsever özelliği ile milletimizin sevgisini ve saygısını kazanarak, üstün başarılara imza atmaktadır.

Bu vesileyle öncelikle ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum.”

Kaynak: BÜLTEN