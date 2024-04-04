Bugün 4 Nisan Dünya Malatyalılar Günü “Kutlu olsun”

Bugün 4 Nisan olması dolayısıyla Malatyalılar sosyal medya üzerinden heyecanlarını ve dayanışmalarını göstererek bazen nükteli bazen coşkulu paylaşımlarda bulundular. Birçok kullanıcı bugünü fırsat bilerek Malatya özelindeki düşüncelerini ve duygularını aktardı. Malatyalıların belirlediği özel gün Türkiye çapında merak konusu olurken vatandaşların bu günü araştırdıkları, merak ettikleri görüldü. Depremlerin ardından yıkılan kent için yazılan bazı yorumlar ise duygulandırdı.

4.4 DÜNYA MALATYALILAR GÜNÜ

Kayısı çiçeklerinin de açtığı bugünlerde 4 Nisan gelip çattı. 44 rakamından yola çıkarak her yılın 4’üncü ayının 4’üncü günü Dünya Malatyalılar Günü olarak kutlanırken Malatya kültür değerleri ve simgeleri bir kez daha gündem oldu. Sosyal medya üzerinden birçok vatandaş ve Malatyalı yorumlarda bulunurken bazen komik bazen de coşkulu yorumların yer aldığı görüldü. Görünen o ki Malatya ve Malatyalılar için belirlenen günün heyecanı gün boyu devam edecek.

MALATYALILARIN GÜNÜNE SOSYAL MEDYADAN İLGİ BÜYÜK

Sosyal medya üzerinden birçok vatandaş nükteli, coşkulu paylaşımlarda bulunurken bazı vatandaşlar ise depremlerin ardından yıkılan Malatya için iyi dileklerini iletti. Belirlenen bu özel günün ise Malatyalılara moral verdiği göze çarpıyor. Depremlerin ardından Malatya’dan gitmek zorunda kalan vatandaşlar ise, “Bir gün geri dönmek dileğiyle. Malatyalılar gününüz kutlu olsun” ve “Şimdi çiçek açan kayısı ağaçlarının altında yürümek vardı” gibi ifadelerde bulunuyor.

4.4.2024 Dünya Malatyalılar Günü için sosyal mecralarda yapılan bazı yorumlar güldürürken bazıları ise duygulandırıyor. İşte o yorumlardan bazıları:

“Tüm Malatyalıların günü kutlu olsun.

Nice kayısılı senelere.

Bugün Malatyalı bir arkadaşımın bana attığı mesajla dalga geçtiğini sandığım ancak internete bakınca gerçekten de böyle bir gün olduğunu öğrenince şoka uğradığım gün. Kayısı aşkına!

Günkurusunun arasına kayısı çekirdeği koyup kayısı kola ile hüpleteceğimiz nice kayısılı senelere…

İnanılır gibi gelmese de gerçekten yılın 4’üncü ayının 4’üncü gününde kutlanan, 44 plaka kodlu güzide memleketimin günüdür. Şimdi ise bu şehre dair güzel şeyler anılarımızda kaldı. Artık içimizde derin bir hüzün, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının ağırlığı var.

Sanırsam bugünü Malatyalıların çoğu başka illerde anımsayacak. Güzel günlerin tekrar geri gelmesi dileğiyle.

Malatya’m ne eşin var ne benzerin, gelecek elbet güzel günlerin. Bugün Dünya Malatyalılar Günü.”

Malatya Büyükşehir Belediyesi ise yapmış olduğu paylaşımda, “Anadolu’nun can damarı, barışın kardeşliğin ve dostluğun topraklarıyız. Biz Malatya'yız. Memleket sevgisiyle yüreği çarpan bütün hemşehrilerimizin günü kutlu olsun.” İbarelerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, “Malatya, yiğitliğin, mertliğin, hoşgörünün, tevazunun şehridir. Dünyanın kayısı başkentidir. ‘Dünya'da eşi bulunmaz, dağın bile bey senin Malatya.’ 4 Nisan Malatyalılar Günü'müz kutlu olsun” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi