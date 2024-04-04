Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerif’i Malatya’da

Malatya Hanımınçiftliği Mahallesi’nde bulunan Hanımınçiftliği Merkez Cami’nde Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i ziyarete açıldı. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’inin ziyarete açılacağını öğrenen vatandaşlar camiye akın ederken ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı.
Kılınan teravih namazı sonrasında tekbir ve salavatlar ile camiye getirilen Sakal-ı Şerif sarılmış 40 kat bohça içerisinde cami imamı Mehmet Halit Çelik tarafından çıkarıldı.
Sakal-ı Şerif’i görmek için cami içerisinde yoğunluk oluşurken, cemaat uzunca kuyruklar oluşturdu. Duygulu anlar yaşayan cemaat Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’ini görünce gözyaşlarına hâkim olamadı. Önce erkek cemaatin ziyaretine açılan Sakal-ı Şerif daha sonra kadın cemaatin ziyaretine açıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.