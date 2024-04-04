Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerif’i Malatya’da

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Malatya Hanımınçiftliği Mahallesi’nde bulunan Hanımınçiftliği Merkez Cami’nde Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i ziyarete açıldı. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’inin ziyarete açılacağını öğrenen vatandaşlar camiye akın ederken ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Kılınan teravih namazı sonrasında tekbir ve salavatlar ile camiye getirilen Sakal-ı Şerif sarılmış 40 kat bohça içerisinde cami imamı Mehmet Halit Çelik tarafından çıkarıldı.

Sakal-ı Şerif’i görmek için cami içerisinde yoğunluk oluşurken, cemaat uzunca kuyruklar oluşturdu. Duygulu anlar yaşayan cemaat Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’ini görünce gözyaşlarına hâkim olamadı. Önce erkek cemaatin ziyaretine açılan Sakal-ı Şerif daha sonra kadın cemaatin ziyaretine açıldı.