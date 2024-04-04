Malatya Arguvanspor Ligden düştü

Türkiye Futbol Federasyonu 3’üncü Ligde Malatya’yı temsil Eden Malatya Arguvanspor, ligin bitimine haftalar kala ligden düşmeyi garantiledi. Çıktığı 24 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen Malatya Arguvanspor 4 beraberlik ve 18 mağlubiyet alırken gelecek sezon Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek.
Sezon başında Malatya’yı 3’üncü Ligde temsil eden Malatya Arguvanspor’da işler bir türlü istenilen ve beklenen gibi ilerlemedi. Teknik direktör değişiklikleri, kadro dışı bırakılan futbolcular ile birlikte, ara ara oluşan yönetim krizleri sezonun bitimine 6 hafta kala takımın ligden düşmesinde büyük etken olduğu düşünülüyor.
BÖLGESEL AMATÖR LİGDE MÜCADELE EDECEK
Çıktığı 24 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen Malatya Arguvanspor 4 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen mavi beyazlı ekibin takım içerisinde yaptığı kan değişiklikleri de işe yaramayınca ligin bitimine 6 hafta kala umutları tüketerek ligden düşmeyi garantiledi. Matematiksel olarak da ligde şansı kalmayan mavi beyazlı ekip, gelecek sezon Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.