“Çiftçi buna ne kadar dayanabilir?”

Zirai ilaçların pahalı olması kayısı üreticilerinin ilaç atma konusunda tereddüt yaşamasına neden olurken, ZMO Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, bu tereddüdün Malatya’nın ekonomisinin lokomotifi olan kayısıyı tehlikeye sokabileceğini dile getirdi. Mutlaka kayısı ağaçlarının ilaçlanması gerektiğine dikkat çeken Çiçek, “Monilya hastalığı zirai dondan daha tehlikeli. Eğer biz çiftçilik faaliyetini devam etmek istiyorsak, mutlak surette ilaçlama yapmak zorundayız. Öte yandan bu şekilde fiyatların yüksek olması çiftçilik şartlarında da sürdürülebilirliğini sıkıntıya sokuyor. Yani buna çiftçi ne kadar dayanabilir?” dedi.

Bahar ayına girmesiyle birlikte kayısı ağaçlarına çiçek ilacının yanı sıra birçok ilacın atılması gerekiyor. Şu sıralarda zirai ilaçların pahalı olması çiftçileri kayısı ağaçlarına ilaç atıp atmama arasında bırakırken, ZMO Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, ilaçlama konusunda tereddüt edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulunan Çiçek, kayısı üreticilerine önemli çağrıda bulundu.

İçinde bulunulan dönemin birçok bölgede kayısı çiçeklerinin açtığı bir dönem olduğunu anımsatan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, bundan bir önceki evrede kayısı ağaçlarının henüz tomurcuk aşamasındayken bakırlı preparatın uygulanması gerektiğini söyledi.

“VERİM VE KALİTE KAYBINA NEDEN OLUR”

Monilya hastalığının dal kurumasıyla başladığına dikkat çeken Çiçek, şunları kaydetti:

“Bu çiçek döneminde özellikle monilya hastalığı için zirai mücadele mecburiyeti var. Bunun için bütün vatandaşlarımız birinci uygulamayı yaptılar, ancak yağmurların bu şekilde devam etmesi, önümüzdeki süreçte monilya hastalığının artarak devam etmesi anlamına geliyor ve bir defa bakırlı preparat uygulamasından çok da sonuç alınacağını düşünmüyoruz. O yüzden en az yağmur durumları ve nem durumlarına bakılarak 2’nci, 3’üncü uygulamanın da mutlak suretle yapılması gerekiyor. Aksi halde geçen yıldan kalan ciddi anlamda bir monilya kalıntısının bir ortam bulması durumunda daha etkin bir şekilde bütün ağaçlara veya bütün bölgelere sirayet edebilir. Monilya hastalığı dal kurumasıyla başlar. Daha ileriki evrelerde meyveye kadar sirayet eder. Bu da hem verim kaybına hem kalite kaybına sebebiyet verir. Ağaçta fizyolojik olarak kurumaya sebep olduğu için ağaç erken yaşta verimden düşer. Takip eden süreçte de küçük meyve aşamasından itibaren bizim ‘yaprakdelen’ dediğimiz Çil hastalığıyla ilgili mücadele var. Bu da ciddi oranda meyvelerde kalite kaybına sebebiyet veriyor. Bu nedenle özellikle yağışlı geçen bu süreç içerisinde çiftçilerimizin ısrarla sadece bir uygulama değil durumu takip ederek, yağmurların devam etmesi durumunda 2’nci, 3’üncü ilacı tekrar atmak zorundalar. Aksi halde ciddi anlamda verim kayıplarına, kalite kayıplarına sebebiyet verilir.”

ŞİMDİDEN TEDBİR ALINMALI

İlaçlamanın göz ardı edilmemesi gereken bir konu olduğunu ifade eden Çiçek,

“Biliyorsunuz bu yıl yapacağımız zirai mücadele önümüzdeki yıldaki hastalık kalıntıları ve ağacın fizyolojik gelişimini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle sadece bu yıla mahsus yapılacak mücadele bu yıla mahsus olmamalı, önümüzdeki süreç içinde bir tedbir anlamına gelmeli. O yüzden ilaçlama ihmal edilmemesi, göz ardı edilmemesi gereken bir konu”

dedi.

“ZİRAİ DON, BİR YIL MAHSUS VERİM KAYBINA NEDEN OLUYOR”

Monilya hastalığının zirai dondan daha tehlikeli olduğunu belirten Çiçek,

“Zirai don belli bölgelerde meydana gelir, bir yıla mahsus verim kayıplarına sebebiyet verir. Ancak hastalıkların bu şekilde sirayet etmesi durumunda dal kurumalarına neden olacak, meyve kalitesini bozacak, bu ise uzun vadede ağacın verimden düşmesini, ağaçtan daha az verim alınmasına ve buna benzer sıkıntılar ortaya çıkmasına sebebiyet verecek ki bu da uzun vadede hastalıkların daha tehlikeli olduğunu gösteriyor”

diye konuştu.

“BUNA ÇİFTÇİ NE KADAR DAYANABİLİR?”

Zirai ve özellikle kayısıya atılan ilaç fiyatlarının yüksek olduğuyla ilgili de konuşan Çiçek,

“İçinde yaşadığımız dönem itibariyle Türkiye’de bir gerçeklik var. Sadece zirai mücadele ürünlerine değil, bütün piyasaya arz edilen ürünlerde bir fiyat artışı söz konusu. Ama bu oranda üretilen ürünlerde de bir fiyat artışı söz konusu. Eğer biz çiftçilik faaliyetini devam etmek istiyorsak, mutlak surette ilaçlama yapmak zorundayız. Ne olur, zirai yüksek fiyatlar karlılık veya kar marjımızı düşürebilir ama uzun vadeye baktığımızda mutlak surette ilaçlamayı ihmal etmeden, üretimimizi devam ettirmemiz gerekiyor. O yüzden bu durum sadece kayısı üretimine münhasır değil, diğer tarımsal üretimde de girdi ne kadar maliyetli olsa da, bu üretim bir şekilde devam etmesi lazım. Ama şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim: Bu şekilde fiyatların yüksek olması çiftçilik şartlarında da sürdürülebilirliğini sıkıntıya sokuyor. Yani buna çiftçi ne kadar dayanabilir? Bu şekilde ya zirai girdi dediğimiz ve tarımsal üretim için olmazsa olmaz gübreler, zirai mücadele için ürün sübvanse edilmesi lazım ya da ciddi oranda bir destekleme kredileriyle çiftçilerimizin bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Aksi halde tarımsal üretim sürdürülebilirliğini kaybeder. Bir süre sonra maliyetlerden dolayı bazı çiftçilerimiz belki üretimden vazgeçmiş olur. Bu sadece bitkisel üretimde değil hayvansal üretimde de yem girdilerinin yüksek olması, benzer sonuçları ortaya koyar”

açıklamasında bulundu.

“SADECE MALATYA’YA MAHSUS DEĞİL”

İlaç fiyatlarının yüksekliği nedeniyle ilaç atmak istemeyen çiftçileri uyaran Çiçek, şunları dile getirdi:

“Siz fiyat yüksek’ diye ya da ‘maliyet yüksek’ diye eğer ilaç atmaktan vazgeçerseniz sürdürülebilir bir tarım yapamazsınız. Daha kötüsü hastalık ve zararlılardan dolayı artık ekonomik verim eşiğinin altında bir üretim söz konusu olur ki bu o daha tehlikeli. Zirai mücadelede sadece bir parselde yapılan mücadelenin çok etkin olmayacağını, bölgesel, lokal bazda, ada bazında bir toplu mücadele yapılması daha etkin ve uzun vadeli sonuç alınacağını her seferde vurguluyoruz. Bu nedenle bir parselin ihmal edilmesi orada portör dediğimiz, hastalık etmenin ya da zararlı etmenin oradan taşınması diğer bahçelere sirayet edecektir. Çiftçilerimiz ilaç fiyatları pahalı diye ilaç atmamazlık yapmasınlar. Bu sadece Malatya’ya mahsus değil. Bütün ülke tarımsal üretiminin devamlılığını sağlama adına bunlar olmazsa olmaz. Gübreleme, zirai mücadele mutlaka yapılmalı. Kayısıda 30-35 yıllık bir yatırımdan söz ediyoruz. Yani bir defa bir yatırım yapıyorsunuz ve bundan 30 yıl verim almayı planlıyorsunuz. Dolayısıyla siz bunu sadece bir yıla mahsus fiyatların yüksek olması nedeniyle ilaçlamayı ihmal edemezsiniz. Geçmişte bu ve benzeri olayları biz çok yaşadık. Bu nedenle hastalık, zarar çeşitleri artarak devam etti. Bu nedenle de kesinlikle fiyatlar yüksek diye ilaç atımının ihmal edilmesi çok daha öne alınmaz sorunlar ortaya çıkaracak. Kayısının Malatya’da çok geniş bir coğrafyada üretimi söz konusu. Her bölge için bunu ifade etmek doğru değil ama şunu kabul de etmek lazım: Bugün burada başlayan bu maliyet yüksekliğinden dolayı ihmal, bir başka bölgeden diğer bölgeye sirayet edecek. Bu da genel anlamda tabii ki sıkıntıya sokacak. Üründe kalite kaybına sebebiyet verecek, meyve ağaçları erken verimden düşecek, ağaçlarda kurumalar artacak. Ekonomik eşiğin altında seyrettiği için üretimden vazgeçmiş olacak. Bu doğru bir yaklaşım değil.”