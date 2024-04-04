4 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 4 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 4 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
4 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Özlem Eczanesi
İnönü Caddesi, Kapalı Çarşı yanı
24 saat açık
Yaşam Eczanesi
Yeşilyurt Caddesi başı, Emeksiz Saat Kulesi karşısı, No:4
24 saat açık
Öztürk Eczanesi
Özalper Mahallesi, 3’üncü Cadde, Özalper Sağlık Ocağı karşısı
24 saat açık
Beyza Nur Eczanesi
Fahri Kayahan Çarşı Market dönüşü, İkizkule Total Benzinlik çaprazı
24 saat açık
Eskimalatya Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii altı, No:13/6, Eskimalatya
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.