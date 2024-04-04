- Sağlık

4 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 4 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 4 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

4 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler malatya haber mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 4 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 4 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

4 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Özlem Eczanesi

 İnönü Caddesi, Kapalı Çarşı yanı

24 saat açık

Yaşam Eczanesi

Yeşilyurt Caddesi başı, Emeksiz Saat Kulesi karşısı, No:4

24 saat açık

Öztürk Eczanesi

Özalper Mahallesi, 3’üncü Cadde, Özalper Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Beyza Nur Eczanesi

Fahri Kayahan Çarşı Market dönüşü, İkizkule Total Benzinlik çaprazı

24 saat açık

Eskimalatya Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii altı, No:13/6, Eskimalatya

24 saat açık”

 

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04 Nis 2024 - 11:16 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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