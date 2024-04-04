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Malatya’da 8 ilçe etkilenecek

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da 8 ilçe etkilenecek malatya haber mask
Malatya’da 8 ilçe etkilenecek malatya haber
Malatya’da 8 ilçe etkilenecek malatya haber
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

Malatya’da 8 ilçe etkilenecek

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Eğin, Mihmanlı mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne,

Malatya’da 8 ilçe etkilenecek

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Ağalar Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Bağyolu, Fatih, Bahçelievler mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Yıldıztepe, Göztepe mahallelerine,

Malatya’da 8 ilçe etkilenecek

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine,

Malatya’da 8 ilçe etkilenecek

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pirali, Gebeli, Eskiarapgir, Yazılı, Taşdelen, Alıçlı, Aktaş, İriağaç, Günyüzü, Boğazlı, Onar, Selamlı, Yukarıyabanlı, Aşağıyabanlı, Aşağıyabanlı Köyü Ortayabanlı Mezra, Pacalı, Esikli, Ulaçlı, Deregezen, Kaynak, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Bahçeli, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık,

Malatya’da 8 ilçe etkilenecek

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı İçmece, Yeni, Narmikan, Morhamam, Aşağısülmenli, İsaköy, Tepebağ, Ermişli, Yamaç, Kuyudere, Doydum, Yukarısülmenli, Tarlacık, Asar, Bahçelievler, Dolaylı, Şotik, Alhasuşağı, Göçeruşağı, Asmaca, Çiftlik, Yürektaşı, Çavuşköy, Kömürlük, Gökağaç, Yoncalı, Güveçli, Tatkınık, Çevreli, Hakverdi, Armutlu, Kuruttaş, Güngören, Kızık, Çakmak, Bozan, Yeniköy, Çayırlı, Kızıluşağı, Koçak, Konakbaşı, Akören, Eymir, Karahüyük mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Malatya’da 8 ilçe etkilenecek

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04 Nis 2024 - 10:58 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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