Malatya’da 8 ilçe etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:
“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Eğin, Mihmanlı mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Ağalar Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Bağyolu, Fatih, Bahçelievler mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Yıldıztepe, Göztepe mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pirali, Gebeli, Eskiarapgir, Yazılı, Taşdelen, Alıçlı, Aktaş, İriağaç, Günyüzü, Boğazlı, Onar, Selamlı, Yukarıyabanlı, Aşağıyabanlı, Aşağıyabanlı Köyü Ortayabanlı Mezra, Pacalı, Esikli, Ulaçlı, Deregezen, Kaynak, Kazanç, Sinikli, Kılıçlı, Bahçeli, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık,
Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı İçmece, Yeni, Narmikan, Morhamam, Aşağısülmenli, İsaköy, Tepebağ, Ermişli, Yamaç, Kuyudere, Doydum, Yukarısülmenli, Tarlacık, Asar, Bahçelievler, Dolaylı, Şotik, Alhasuşağı, Göçeruşağı, Asmaca, Çiftlik, Yürektaşı, Çavuşköy, Kömürlük, Gökağaç, Yoncalı, Güveçli, Tatkınık, Çevreli, Hakverdi, Armutlu, Kuruttaş, Güngören, Kızık, Çakmak, Bozan, Yeniköy, Çayırlı, Kızıluşağı, Koçak, Konakbaşı, Akören, Eymir, Karahüyük mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.