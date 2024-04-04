Son Dakika Canlı yayın! Bakanlık aralarında Malatya’nın da bulunduğu 41 ilde kura çekimine başladı

Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin işçi alımı yapılacağının müjdesi verilmişti. Gözler bugün noter huzurunda saat 10.30’da başlayan kura çekimine çevrildi. İşte ayrıntılar.
Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan duyuruda, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde çalıştırılmasına dair 8 bin işçi alınacağı belirtilmişti.
İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların alınmasından sonra gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki kura sonuçlarına nasıl ulaşılabilecek? İşte detaylar:
3 NİSAN KURA ÇEKİLECEK İLLER:
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.