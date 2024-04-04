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Son Dakika Canlı yayın! Bakanlık aralarında Malatya’nın da bulunduğu 41 ilde kura çekimine başladı

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Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin işçi alımı yapılacağının müjdesi verilmişti. Gözler bugün noter huzurunda saat 10.30’da başlayan kura çekimine çevrildi. İşte ayrıntılar.

Son Dakika Canlı yayın! Bakanlık aralarında Malatya’nın da bulunduğu 41 ilde kura çekimine başladı
Son Dakika Canlı yayın! Bakanlık aralarında Malatya’nın da bulunduğu 41 ilde kura çekimine başladı
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Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin işçi alımı yapılacağının müjdesi verilmişti. Gözler bugün noter huzurunda saat 10.30’da başlayan kura çekimine çevrildi. İşte ayrıntılar.

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan duyuruda, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde çalıştırılmasına dair 8 bin işçi alınacağı belirtilmişti.

 İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların alınmasından sonra gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki kura sonuçlarına nasıl ulaşılabilecek? İşte detaylar:

3 NİSAN KURA ÇEKİLECEK İLLER:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

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04 Nis 2024 - 10:50 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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