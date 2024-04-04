Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artık kanser vakaları o kadar arttı ki, bu hastalık şaşırtıcı bir durum olmaktan çıktı. Peki, dünyada en sık görülen kanser türleri hangileri? Kanser türlerinin yaygınlığı hangi şartlara göre değişiyor?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kanser vakaları arttı. Yapılan istatistiklere göre, en sık görülen kanser türü, dünya genelinde ve birçok ülkede meme kanseri. Meme kanseri, kadınlarda ve nadiren erkeklerde ortaya çıkabiliyor. Dünya çapında her yıl milyonlarca yeni meme kanseri vakası teşhis ediliyor.

Bununla birlikte, kanser türlerinin yaygınlığı coğrafi, genetik, yaşam tarzı ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebiliyor. Örneğin, akciğer kanseri, sigara içimi gibi risk faktörleriyle ilişkilendirilirken, cilt kanseri güneşe maruz kalma ile ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla, kanser türlerinin yaygınlığı farklı coğrafi bölgelerde ve farklı toplum gruplarında değişiklik gösterebiliyor.

Öte yandan Global Cancer Obervatory’nin (GLOBOCAN) 2018 verilerine göre en sık görülen kanser türleri sırasıyla akciğer (2.1 milyon), meme (2.09 milyon), kalın bağırsak (1.8 milyon), prostat (1.3 milyon), mide (1 milyon) kanseri şeklinde. Bazı kaynaklar deri kanserinin de gittikçe artan bir oran yakaladığını ifade ediyor.