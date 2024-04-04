Elazığ'da inşaatın beşinci katına çıkan kadını ikna operasyonuyla indirdiler

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi İhlaslı Sokak'ta meydana gelen olayda, bir kadın intihar girişiminde bulunarak inşaat halindeki 6 katlı bir binanın 5. katına çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise kadının atlamasını önlemek amacıyla binanın altına şişme branda açtı.
Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından kadın ikna edilerek aşağıya indirildi. Daha sonra kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.