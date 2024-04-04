Elazığ'da inşaatın beşinci katına çıkan kadını ikna operasyonuyla indirdiler

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi İhlaslı Sokak'ta meydana gelen olayda, bir kadın intihar girişiminde bulunarak inşaat halindeki 6 katlı bir binanın 5. katına çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise kadının atlamasını önlemek amacıyla binanın altına şişme branda açtı.

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından kadın ikna edilerek aşağıya indirildi. Daha sonra kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı