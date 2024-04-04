- Yaşam

Dikkat süre doldu! Can güvenliğiniz için mutlaka değiştirin

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Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari ve özel araçlarda kış lastiği uygulaması 1 Nisan günü itibariyle sona erdi. Havaların ısındığı bugünlerde kış lastiklerinin değiştirilmemesi yakıt tüketimini artırıyor, sürüş güvenliğini düşürüyor, viraj alımlarını tehlikeye sokuyor.

Dikkat süre doldu! Can güvenliğiniz için mutlaka değiştirin malatya haber mask
Dikkat süre doldu! Can güvenliğiniz için mutlaka değiştirin malatya haber
Dikkat süre doldu! Can güvenliğiniz için mutlaka değiştirin malatya haber
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Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari ve özel araçlarda kış lastiği uygulaması 1 Nisan günü itibariyle sona erdi. Havaların ısındığı bugünlerde kış lastiklerinin değiştirilmemesi yakıt tüketimini artırıyor, sürüş güvenliğini düşürüyor, viraj alımlarını tehlikeye sokuyor.

Dikkat süre doldu! Can güvenliğiniz için mutlaka değiştirin

Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması, 1 Aralık 2023'te başlamıştı. 5 aylık sürecin ardından zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihinde sona erdi.

Dikkat süre doldu! Can güvenliğiniz için mutlaka değiştirin

KIŞ LASTİĞİNİN YAZIN KULLANILMASININ SAKINCALARI

Oto lastik tamircileri kışın yaz lastiği, yazın da kış lastiği kullanmanın hem yakıtı artırdığını hem de ses yaptığını ifade ediyor.

Dikkat süre doldu! Can güvenliğiniz için mutlaka değiştirin

Uzmanlara göre, sıcak havada kullanılan kış lastikleri sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor. Ayrıca aracın performansı düşüyor ve CO2 salınımı artarak çevre kirliliğine yol açıyor. Kış lastikleri sıcak havada kullanıldığında aşırı ısınma sonucu yol tutuşu azalıyor ve lastikler çabuk yıpranıyor.

Dikkat süre doldu! Can güvenliğiniz için mutlaka değiştirin

Öte yandan yaz mevsiminde kış lastiklerinin kullanılmasıyla birlikte fren mesafesi artıyor. Bu da yakıt tüketiminizi artırıyor. Bu bağlamda virajların hızlı alınması ile savrulmalar yaşanabiliyor.

Dikkat süre doldu! Can güvenliğiniz için mutlaka değiştirin

KAZALARIN ÇOĞU BU NEDENLE OLUYOR

Oto lastikçiler,

“Güvenli bir sürüş, yakıt tasarrufu, araç performansı ve lastik ömrü için mevsimine uygun lastik takmak her zaman daha önemlidir. Kazaların çoğu mevsim şartlarına uymayan lastik takımlarından dolayı oluyor bunun için yazın yazlık kışın ise kışlık lastik takmamız gerekiyor. Mevsim değişikliği yüzünden bizlerde de bir yoğunluk söz konusu. Fiyatlara geçen seneye oranla zam geldi. Şu anda en düşük 400 liraya değişim yapıyoruz”

ifadelerini kullanıyor.

Dikkat süre doldu! Can güvenliğiniz için mutlaka değiştirin

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04 Nis 2024 - 00:54 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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