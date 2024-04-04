Gök’ten Alparslan Türkeş mesajı

Başkan Gök, yayınladığı mesajda,

“Tarihten geleceğe giden yolculuğun son yüzyılında ülkemizin geleceği hususunda söz sahibi olmuş, son 55 yıla damgasını vurmuş Milliyetçi Hareket Partisi’nin, öncelikli mücadele maksadı ve varlık nedeni olan milli bekanın kopartılmadan devamını sağlamayı hedef edinmiştir. Muzaffer olmuştur, milliyetçilik şuurunun muayyen ve mukaddesatı yüksek bir lideri olarak son nefesine değin ilkelerinden taviz vermemiştir”

sözlerini aktardı.

“TEHDİTLER KARŞISINDA ZAAF GÖSTERMEYEN YÜKSEK BİR ŞUURDU”

Başkan Gök’ün mesajının devamı şöyle:

“Bugün, Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in vefatının 27. senesidir. Namı diğer Avşar Ali; milletimizin takdir ve taltifine hak kazanmış müstesna bir dava ve siyaset insanıydı. Fani hayatının tamamını ülkesine, milletine ve ülkülerine adamıştı. Milli ve manevi değerlerimizi her daim rehberi yapmış, Türk siyasetini zamanlar üstü bir perspektiften, tarih ve kültür piramidinden anlatmayı başarmıştı. Türkiye’nin çetin ve zorlu dönemlerinde taviz vermeden ve teslimiyete düşmeden sağlam ve sağduyulu bir mizaç ile haklı mücadelesine ve milletten ibaret bir fikir muhtevasına tam olarak hakimdi. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş; tehlikeler karşısında sarsılmayan duruş, tehditler karşısında zaaf göstermeyen yüksek bir şuurdu. Türk Milleti’nin öz benliği, atası, kadim ve ulvi lideri idi.

Tarihten geleceğe giden yolculuğun son yüzyılında ülkemizin geleceği hususunda söz sahibi olmuş, son 55 yıla damgasını vurmuş Milliyetçi Hareket Partisi’nin, öncelikli mücadele maksadı ve varlık nedeni olan milli bekanın kopartılmadan devamını sağlamayı hedef edinmiştir. Muzaffer olmuştur, milliyetçilik şuurunun muayyen ve mukaddesatı yüksek bir lideri olarak son nefesine değin ilkelerinden taviz vermemiştir.

Ülkemiz üzerinde oynanan başkalaşma, yabancılaşma ve yozlaşma hareketlerinin karşısında duran aşılması imkansız hisardı. Düşülmüş tuzakları, yazılan habis senaryoları bir bir yerle yeksan eden Başbuğumuz suikaste uğrayan millet varlığının ve benliğinin önündeki engelleri yıkıp; milli benliğin tıpkı göndere çekilen bir bayrak gibi yükselişinin en kadim icracısı olarak adını kadim milletimizin hafızasına adeta kazımıştı.

Tam 27 sene evvel aramızdan bedenen ayrılışının elemini ve kederini en derinden hissettiğimiz Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e Allah’tan gani gani rahmetler diliyorum. Mekanı cennet, kabri nur deryası olsun.”

Kaynak: BÜLTEN