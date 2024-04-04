Bayramların vazgeçilmezi sütlaç nasıl yapılır?

Ramazan Bayramı yaklaşırken bu önemli günün vazgeçilmezi olan bazı lezzetlerin tarifleri de merak ediliyor. O tariflerden biri ise sütlaç...

İşte geleneksel bir Türk sütlaç tarifi:

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı buğday nişastası veya pirinç unu

1 paket vanilya (isteğe bağlı)

Tarçın (servis için, isteğe bağlı)

Yapılışı:

Pirinci yıkayın ve süzün.

Bir tencereye pirinci ve yarım litre sütü koyun. Pirinçler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Sürekli karıştırarak yapışmasını engelleyin.

Pirinçler yumuşadıktan sonra kalan sütü ekleyin ve karıştırın.

Şekeri de ekleyin ve karıştırarak eritin.

Ayrı bir kapta buğday nişastasını veya pirinç ununu küçük bir miktar süt ile açın. Daha sonra kaynayan sütlaça yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.

Kıvamı koyulaşana kadar ara ara karıştırarak pişirin. Koyu bir kıvam alınca ocaktan alın.

Vanilyayı ekleyin ve karıştırın.

Sütlaç karışımını kaselere veya servis yapacağınız kaplara paylaştırın.

Oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın. Daha sonra buzdolabında soğutun.

Servis yaparken üzerine tarçın serperek servis edebilirsiniz.

Bu tarif, geleneksel bir sütlaç tarifidir. Bazı kişiler tarife farklı lezzetler katmak için farklı malzemeler kullanabilir veya farklı pişirme yöntemleri tercih edebilirler. Ayrıca, sütlaç tarifi kişisel tercihlere göre değişebiliyor.