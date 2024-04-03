Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimin ilkleri ve enleri

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçim geride kaldı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birçok ilginç ve önemli gelişme yaşandı. İşte seçimin bazı dikkat çeken "ilk"leri ve "en"leri.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19784102/31-mart-2024-tarihinde-yapilan-yerel-secimin-ilkleri-ve-enleri



Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı Milyarderler listesinde Malatyalılar da var

Dünya çapında ünlü bir dergi olan Forbes Dergisi 2024’ün milyarderler listesini açıkladı. 2024 milyarderler listesinde Türkiye’den 27 kişi bulunurken açıklanan kişiler arasından 4 iş insanı ise Malatyalıydı. Türkiye’deki 27 kişi arasına gıda sektöründe faaliyet yürüten Murat Ülker, 5 milyar dolarlık servetiyle ilk sıradan girdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19784426/forbes-dunyanin-en-zenginlerini-acikladi-milyarderler-listesinde-malatyalilar-da-var



Malatya'da Angola kökenli öğrenci İslam’ı seçti: İşte Müslümanlık hikayesi

Angola 20 yaşındaki Amado Kambungu Mbala, Malatya'ya beş ay önce gelmişti ve İnönü Üniversitesi Biyoloji bölümüne kaydoldu. Beydağı Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan Mbala, buradaki arkadaşları ve okulda tanıştığı kişilerin etkisiyle İslam dinini araştırmaya başladı. Bir süre sonra Müslüman olmak istediğini ifade eden Mbala, Malatya’da Müslüman oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19785223/malatyada-angola-kokenli-ogrenci-islami-secti-iste-muslumanlik-hikayesi



Malatya’nın yeni başkanları mazbatalarını aldılar

31 Mart Yerel Seçimlerinde halkın teveccühü ile belediye başkanı olarak seçilen isimler mazbatalarını aldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, bugün Gümrük binasında düzenlenen tören ile mazbatalarını aldılar.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19786062/malatyanin-yeni-baskanlari-mazbatalarini-aldilar



Babacan: Bunun karşılığını Ankara Malatya'ya verecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi devir teslim töreninde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya’nın en zor zamanlarında AK Parti ve Cumhurbaşkanına sahip çıktığını kaydetti. Babacan, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza ve Ankara'daki bütün kurumlarımıza bunun satışını yapacağız. Bunun karşılığını Ankara, Malatya'ya verecek” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19786319/babacan-bunun-karsiligini-ankara-malatyaya-verecek



Malatya’da bir araç okul bahçesine uçtu

Yeşilyurt Yavuz Selim Mahallesi Saraycık Sokak’ta direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç yüksek bir bölümden Yeşilyurt Anadolu Lisesi’nin bahçesine düştü. Olaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından müdahale edildi. Yeşilyurt Anadolu Lisesi bahçesine uçan hafif ticari araç içerisinde bulunan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19786706/malatyada-bir-arac-okul-bahcesine-uctu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’ya mı geliyor?

Yerel yönetimleri belirlemek üzere 31 Mart 2024’te yapılan seçimlerin ardından Malatya’da Büyükşehir Belediyesini, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti’nin adayı Sami Er kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanda yapacağı Amerika, Suudi Arabistan gibi seyahatlerinin ardından seçimde muzaffer çıktıkları illeri ziyaret edeceğini söyledi. Bu kapsamda Erdoğan’ın Malatya’yı da ziyaret edeceği düşünülüyor. Ziyaretlerin yapılacağı tarih de gündeme düştü. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19788052/cumhurbaskani-erdogan-malatyaya-mi-geliyor