Malatya İlçe Genel Meclisi seçimleri nasıl sonuçlandı? O ilçede hem AK Parti hem de CHP kazandı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da 31 Mart’ta yapılan seçimlerde belediye Meclis üyeliği için tercihler yapıldı. Bu kapsamda hangi partinin kaç ilçede belediye Meclis üyeliği seçimlerinin kazananı olduğu, ilçelerde bu bağlamda nasıl bir tablo oluştuğu merak konusu oldu. Ayrıca il ve ilçe belediye Meclis üyeliğinin kaç oyla seçildiği, dağılımın nasıl hesaplandığı da araştırılan konular arasında. İşte tüm detaylar…

İl ve ilçelerde hizmet birimlerinin kurulması ve kolaylaştırılması adına önemli bir noktada bulunan il ve ilçe belediye meclis üyeliği kaç oyla seçilir, dağılımı nasıl hesaplanır? Malatya’da hangi parti kaç ilçede belediye Meclis üyeliği seçimlerinin kazananı oldu, ilçelerde bu bağlamda nasıl bir tablo oluştu?

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ KAÇ OYLA SEÇİLİYOR?

Malatya, büyükşehir olduğu için yalnızca İlçe Belediye Meclisi için oy kullanılıyor. Seçimle ilgili ayrıntılar ise şöyle gelişiyor: Milliyet’in haberine göre, Büyükşehir Belediye Meclisi, büyükşehirlerdeki ilçelerin belediye başkanları ve bazı meclis üyelerinden seçiliyor. Her bir ilçe belediye meclisi üye sayısının beşte biri kadar temsilciyi, Büyükşehir Belediye Meclisine gönderebiliyor. Beşe bölününce tam sayı çıkmadığı durumda bu sayı bir alt sayıya yuvarlanıyor. Nüfusu 100 binden büyük ilçelere, her 100 binlik nüfusun için ek bir temsilci daha veriliyor.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI NASIL HESAPLANIR?

Belediye meclisi üyelikleri için nüfus sayımı sonuçlarına göre:

Nüfusu 10 000’e kadar olan beldelerde-9

Nüfusu 10 001’den 20 000’e kadar olan beldelerde-11

Nüfusu 20 001’den 50 000’e kadar olan beldelerde -15

Nüfusu 50 001’den 100 000’e kadar olan beldelerde -25

Nüfusu 100 001’den 250 000’e kadar olan beldelerde -31

Nüfusu 250 001’den 500 000’e kadar olan beldelerde -37

Nüfusu 500 001’den 1 000 000’a kadar olan beldelerde -45

Nüfusu 1 000 000’dan fazla olan beldelerde -55 olmak üzere asıl ve aynı sayıda yedek üyelik hesaplanıyor. (Milliyet)

MALATYA’DA İL GENEL MECLİSİ SONUÇLARI

Malatya’da İlçe Genel Meclisi sonuçlarına göre –kesin olmayan sonuçlar- AK Parti 8, CHP 4, MHP 1 ilçede kazanan parti oldu.

-AK Parti Arapgir, Darende, Akçadağ, Battalgazi, Yeşilyurt, Pütürge, Kale, Doğanyol ilçelerinde, kesin olmayan sonuçlara göre İlçe Genel Meclisi seçimlerinin kazananı oldu.

-CHP Yazıhan, Arguvan, Doğanşehir, Hekimhan ilçelerinde kesin olmayan sonuçlara göre kazanan oldu.

-MHP ise Kuluncak ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre kazanan parti oldu.

BİR İLÇEDE DEĞİŞİM

Öte yandan aslında AK Parti’nin belediye başkanlığı adına kazandığı ilçeler 7, CHP’nin ise 5’ti. Ancak Arapgir’de kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı seçimini CHP kazandığı halde İlçe Genel Meclisi seçimlerini AK Parti aldı. Dolayısı ile sayıda farklılık yaşandı. Arapgir’de hem AK Parti hem de CHP’nin kazanması dikkat çekti.

HATIRLATMA: BÜYÜKŞEHİRLERDE SEÇİM NASIL OLDU?

Bilindiği üzere büyükşehir olan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullandı. Yani, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri birbirinden farklıydı.