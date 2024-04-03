Trafik kazasında yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi gözyaşlarına boğuldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Emek Mahallesi Asri Mezarlık mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Rüstem Paşa Caddesi'nde seyir halinde olan Kerim Şahin'in yönetimindeki 31 EJ 482 plakalı motosikletin, aynı istikamette ilerleyen bir kamyonetle çarpışması sonucu gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü Kerim Şahin hafif yaralanırken, motosikletin yolcusu olan 75 yaşındaki Azime Şahin arkadan gelen ve plakası tespit edilemeyen hafriyat kamyonunun altında kalarak ezildi.

Kazada, yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaşlı adam hafif yaralandı. Yaralı Kerim Şahin, eşinin yanında yaşadığı acıya dayanamayarak gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya karışan araçları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşlı kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden Azime Şahin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı