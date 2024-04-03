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Trafik kazasında yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi gözyaşlarına boğuldu

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, Emek Mahallesi Asri Mezarlık mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi.

Trafik kazasında yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi gözyaşlarına boğuldu mask
Trafik kazasında yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi gözyaşlarına boğuldu
Trafik kazasında yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi gözyaşlarına boğuldu
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, Emek Mahallesi Asri Mezarlık mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi.

Trafik kazasında yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi gözyaşlarına boğuldu

Kaza, Rüstem Paşa Caddesi'nde seyir halinde olan Kerim Şahin'in yönetimindeki 31 EJ 482 plakalı motosikletin, aynı istikamette ilerleyen bir kamyonetle çarpışması sonucu gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü Kerim Şahin hafif yaralanırken, motosikletin yolcusu olan 75 yaşındaki Azime Şahin arkadan gelen ve plakası tespit edilemeyen hafriyat kamyonunun altında kalarak ezildi.

Trafik kazasında yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi gözyaşlarına boğuldu

Kazada, yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaşlı adam hafif yaralandı. Yaralı Kerim Şahin, eşinin yanında yaşadığı acıya dayanamayarak gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya karışan araçları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik kazasında yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi gözyaşlarına boğuldu

Yaşlı kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden Azime Şahin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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03 Nis 2024 - 23:06 - Asayiş

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