Diyarbakır surları arasında roma dönemine ait lahit bulundu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin yıllık Diyarbakır surları içerisinde, 4'üncü etap çalışmaları sırasında yapılan kazılarda Roma dönemine ait olduğu belirlenen bir lahit keşfedildi. Bu lahit, kentin tarihinde bulunan ilk örneği olarak önem taşıyor.

Merkez Sur ilçesinde devam eden restorasyon çalışmaları kapsamında 75 numaralı burç ile Saint George Kilisesi arasındaki alanda gerçekleştirilen kazılarda, ekipler sert bir zeminle karşılaştılar. Yapılan inceleme sonucunda, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen ve kentin ilk lahit örneği olan bir mezar bulundu.

Lahit, 2 kapaklı, 2 metre 24 santimetre uzunluğunda ve 82 santimetre yüksekliğinde. Hassas bir çalışma ile vinç yardımıyla çıkarılan lahitin, gövdesinin orta kısmında "Malta Haçı" motifinin bulunduğu belirlendi. Lahit, Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ekipleri tarafından incelenmek üzere müze bahçesinde sergilenmeye başlandı.

Lahitin içinde bulunan kemiklerin kimlere ait olduğu ve cinsiyetleri, Gaziantep'te yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek. Lahitin bulunuşu, bölgede tarihi ve arkeolojik öneme sahip yeni keşiflere ışık tutuyor. Lahit aynı zamanda, bölgenin tarihi zenginliğinin ve geçmişinin daha derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı