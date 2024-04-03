Kaza sonucu yaralanan jandarma astsubay şehit oldu

Kayseri'de meydana gelen bir kazada yaralanan Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
21 Mart'ta Mersin'den Kayseri'nin Bünyan ilçesine mahkum taşıyan cezaevi aracı kaza yapmış, bu kazada 11 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehidin cenazesi, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı. Şehit Çullu'nun Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.
Uğurlama törenine, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit yakınları ve askeri personel katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.