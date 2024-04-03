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Kaza sonucu yaralanan jandarma astsubay şehit oldu

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Kayseri'de meydana gelen bir kazada yaralanan Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sonucu yaralanan jandarma astsubay şehit oldu mask
Kaza sonucu yaralanan jandarma astsubay şehit oldu
Kaza sonucu yaralanan jandarma astsubay şehit oldu
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Kayseri'de meydana gelen bir kazada yaralanan Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sonucu yaralanan jandarma astsubay şehit oldu

21 Mart'ta Mersin'den Kayseri'nin Bünyan ilçesine mahkum taşıyan cezaevi aracı kaza yapmış, bu kazada 11 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kaza sonucu yaralanan jandarma astsubay şehit oldu

Şehidin cenazesi, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı. Şehit Çullu'nun Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Kaza sonucu yaralanan jandarma astsubay şehit oldu

Uğurlama törenine, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit yakınları ve askeri personel katıldı.

Kaza sonucu yaralanan jandarma astsubay şehit oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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03 Nis 2024 - 22:56 - Gündem

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