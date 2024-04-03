Van'a ambulans helikopterle yenidoğan bebek nakli

Hakkari'de solunum sıkıntısı çeken 12 günlük bir bebek, tedavi için ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yenidoğan bebek, solunum sıkıntısı şikayetiyle başvurmuştu. Doktorlar, bebeğin ileri tetkik ve tedavi gerektiğine karar verince, Van'daki SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevki uygun görüldü.

Hastanın acil durumu göz önüne alınarak, Van'dan havalanan ambulans helikopterle nakli gerçekleştirildi. Bu sayede, bebek hızlı bir şekilde daha fazla müdahale imkanına sahip olan bir merkeze sevk edildi. Nakil işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra, bebeğin Van'daki tedavi süreci başlamış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı