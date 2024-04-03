Van'a ambulans helikopterle yenidoğan bebek nakli

Hakkari'de solunum sıkıntısı çeken 12 günlük bir bebek, tedavi için ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.
Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yenidoğan bebek, solunum sıkıntısı şikayetiyle başvurmuştu. Doktorlar, bebeğin ileri tetkik ve tedavi gerektiğine karar verince, Van'daki SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevki uygun görüldü.
Hastanın acil durumu göz önüne alınarak, Van'dan havalanan ambulans helikopterle nakli gerçekleştirildi. Bu sayede, bebek hızlı bir şekilde daha fazla müdahale imkanına sahip olan bir merkeze sevk edildi. Nakil işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra, bebeğin Van'daki tedavi süreci başlamış oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.