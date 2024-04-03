Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Olayın detaylarına göre, P.Ş. adlı bir kişi, sokak üzerinde husumetli olduğu F.B. ve D.A. isimli kişilerle karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında P.Ş., yanında bulundurduğu tabanca ile F.B. ve D.A.'yı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine sevk edildi ve şüpheli P.Ş.'yi yakaladı. Ancak, olay sonucunda F.B. olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan D.A. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ne yazık ki, tüm müdahalelere rağmen D.A. da hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatmış durumda. Olayın ardındaki detaylar ve nedenler henüz netlik kazanmamış durumda ve polisin soruşturması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı