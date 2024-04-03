Galatasaray, Fenerbahçe Süper Kupa derbisi hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa için Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk'un liderliğinde gerçekleşti.
Antrenman, top ile ısınma hareketleriyle başladı ve daha sonra iki gruba ayrılarak 8'e 2 pas çalışması yapıldı. Savunma taktikleri ve 5'e 4 oyunu da içeren antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapılacak olan idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürecek. Bu hazırlıklar, takımın maç öncesindeki formunu ve taktiksel uyumunu artırmaya yönelik olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.