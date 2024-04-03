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Galatasaray, Fenerbahçe Süper Kupa derbisi hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa için Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe Süper Kupa derbisi hazırlıklarına başladı mask
Galatasaray, Fenerbahçe Süper Kupa derbisi hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Fenerbahçe Süper Kupa derbisi hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa için Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe Süper Kupa derbisi hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk'un liderliğinde gerçekleşti.

Galatasaray, Fenerbahçe Süper Kupa derbisi hazırlıklarına başladı

Antrenman, top ile ısınma hareketleriyle başladı ve daha sonra iki gruba ayrılarak 8'e 2 pas çalışması yapıldı. Savunma taktikleri ve 5'e 4 oyunu da içeren antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Fenerbahçe Süper Kupa derbisi hazırlıklarına başladı

Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapılacak olan idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürecek. Bu hazırlıklar, takımın maç öncesindeki formunu ve taktiksel uyumunu artırmaya yönelik olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 Nis 2024 - 22:44 - Spor

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