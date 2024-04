Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 4 - Adana Demirspor: 2

Maçtan dakikalar

3. dakikada orta alanda topla hareketlenen Zajc, pasını Szymanski’ye aktardı. Ceza yayının solundan topla beraber ceza sahası içine giren Szymanski’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

6. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta Adana Demirspor savunmasından seken top Tadic’in önüne düştü. Tadic’in ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

12. dakikada İrfan Can Kahveci, sağ tarafta buluştuğu topla ceza sahasına kadar ilerledi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya gitti.

15. dakikada Szymanski’nin rakibinden kaptığı top sonrası ceza yayı gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

17. dakikada sol taraftan Zajc’ın kullandığı kornere ön direkte yükselen Mert Müldür, topu kafa vuruşuyla arka direğe aktardı. Djiku’nun burada yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

25. dakikada İrfan Can Eğribayat’ın pas hatası sonrası topu kapan Balotelli, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

37. dakikada Krunic’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko’nun şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.



48. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tadic, pasını sağ çaprazdaki İrfan Can Kahveci’ye aktardı. Ceza yayının solundan İrfan Can’ın şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

51. dakikada sağ taraftan İrfan Can Kahveci’nin savunma arkasına gönderdiği taç atışında Dzeko, topla beraber ceza sahasına kadar ilerledi. Topu soluna çekip rakibinden sıyrılan Dzeko’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

53. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Mohammadi, pasını ceza yayındaki Yusuf Sarı’ya aktardı. Yusuf’un ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı çeldi.

55. dakikada sol taraftan Ferdi Kadıoğlu pasını ceza sahası içi sol çaprazındaki Szymanski’ye aktardı. Szymanski’nin uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

59. dakikada sol taraftan Oosterwolde’nin kale önüne yaptığı ortaya Zajc’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

66. dakikada Balotelli’nin ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can kornere çeldi.

70. dakikada kendi yarı alanının ortalarına atılan topu karşılayan kaleci Vedat’ın sağ tarafa gönderdiği pasta Tadic araya girdi. Kalecinin önde olduğunu gören Tadic’in orta sahanın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-1

80. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Yusuf Sarı’nın kale önüne çevirdiği topa Yusuf Barasi’nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

85. dakikada Tadic'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Serdar Dursun, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-2

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Caner Özaral

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci (Serdar Dursun dk. 81), Szymanski, Tadic, Dzeko (Çağlar Söyüncü dk. 90)

Yedekler: Livakovic, Furkan Akyüz, Bonucci, Becao, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Çağrı Fedai, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Adana Demirspor: Magomedaliev (Vedat Karakuş dk. 46), Mohammadi, Gravillon, Semih Güler, Yusuf Erdoğan (Nani dk. 56), Maestro, Michut, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza (Yusuf Barasi dk. 56), Balotelli (Aymbetov dk. 81)

Yedekler: İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Jose Rodriguez, Manev, Abdulsamet Burak, Cisse

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Djiku (dk. 17), Dzeko (dk. 51), Tadic (dk. 70), Serdar Dursun (dk. 85) (Fenerbahçe), Balotelli (dk. 25), Yusuf Barasi (dk. 80) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Oosterwolde, Szymanski (Fenerbahçe), Nani (Adana Demirspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı