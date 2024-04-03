WhatsApp çöktü mü? Mesajlar neden iletilmiyor?

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp’ta mesaj iletim sıkıntısı ve yavaşlık oluştu. Uygulamanın masaüstü formatı ise açılmadı. Peki, WhatsApp çöktü mü, WhatsApp’ta neden bu sıkıntı oluştu?
Vatandaşlar şu sıra “WhatsApp çöktü mü?” sorusunu araştırıyor. Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp’ta mesaj iletim sıkıntısı oluştu. Masaüstü formatı ise açılmadı.
Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı ancak bazı yerlerde problemin sürdüğü öğrenildi. Sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.