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WhatsApp çöktü mü? Mesajlar neden iletilmiyor?

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Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp’ta mesaj iletim sıkıntısı ve yavaşlık oluştu. Uygulamanın masaüstü formatı ise açılmadı. Peki, WhatsApp çöktü mü, WhatsApp’ta neden bu sıkıntı oluştu?

WhatsApp çöktü mü? Mesajlar neden iletilmiyor? mask
WhatsApp çöktü mü? Mesajlar neden iletilmiyor?
WhatsApp çöktü mü? Mesajlar neden iletilmiyor?
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Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp’ta mesaj iletim sıkıntısı ve yavaşlık oluştu. Uygulamanın masaüstü formatı ise açılmadı. Peki, WhatsApp çöktü mü, WhatsApp’ta neden bu sıkıntı oluştu?

WhatsApp çöktü mü? Mesajlar neden iletilmiyor?

Vatandaşlar şu sıra “WhatsApp çöktü mü?” sorusunu araştırıyor. Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp’ta mesaj iletim sıkıntısı oluştu. Masaüstü formatı ise açılmadı.

WhatsApp çöktü mü? Mesajlar neden iletilmiyor?

Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı ancak bazı yerlerde problemin sürdüğü öğrenildi. Sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.

WhatsApp çöktü mü? Mesajlar neden iletilmiyor?
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03 Nis 2024 - 22:10 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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