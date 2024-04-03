Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’ya mı geliyor?

Yerel yönetimleri belirlemek üzere 31 Mart 2024’te yapılan seçimlerin ardından Malatya’da Büyükşehir Belediyesini, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti’nin adayı Sami Er kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanda yapacağı Amerika, Suudi Arabistan gibi seyahatlerinin ardından seçimde muzaffer çıktıkları illeri ziyaret edeceğini söyledi. Bu kapsamda Erdoğan’ın Malatya’yı da ziyaret edeceği düşünülüyor. Ziyaretlerin yapılacağı tarih de gündeme düştü. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Düzce Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü ile yaptığı telefon görüşmesi gündem oldu. Faruk Özlü'nün daha yüksek bir oy beklentisi ve üzüntüsünü dile getirmesi üzerine Erdoğan,

“Zaferin büyüğü küçüğü olmaz, zafer zaferdir”

şeklinde cevap verdi. Bu telefon görüşmesi gündem oldu.

“MUZAFFER İLLERİMİZİ BİR ZİYARET EDECEĞİM”

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ve o telefon görüşmesini içeren videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu ifadeleri söylediği görüldü:

“Bazı seyahatlerim var: Amerika, Suudi Arabistan. Oralardan döndükten sonra inşallah muzaffer illerimizi bir ziyaret edeceğim. Tamam, takma kafana. Zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir.”

MALATYA’YA DA GELECEK Mİ? NE ZAMAN?

Bilindiği üzere 31 Mart 2024’te yapılan seçimlerde AK Parti’nin adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 48,97 oranında oy alarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bu kapsamda Erdoğan’ın Malatya’yı da ziyaret edeceği düşünülüyor. Ziyaretlerin yapılacağı tarih de gündeme düştü. Buna göre, bahsi geçen ziyaretlerin mayıs ayında olabileceği ifade ediliyor.