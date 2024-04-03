Malatya’nın seçiminin Türkiye'de konuşulduğunu belirten CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, güzel bir süreç yürüttüklerinin altını çizdi.
Ağbaba,
“Malatya’nın seçimi İzmir'de, İstanbul'da, Ankara’da konuşuldu. Türkiye’nin her yanında Malatya seçimi konuşuldu. Bunu da hep beraber sağladık. Kendinizle, Malatya ile gurur duyun”
dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, belediye başkanları ve il örgütü ile iftar programında buluştu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen iftar programına CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yanı sıra CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, CHP üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
"TÜRKİYENİN HER YANINDA MALATYA SEÇİMİ KONUŞULDU"
İftar programında konuşan Ağbaba, Malatya’nın seçiminin Türkiye'de konuşulduğuna dikkat çekti. Ağbaba,
“Güzel bir süreç yürüttük. Malatya’nın seçimi Türkiye’de konuşuldu. Eskiden Malatya’nın seçimini kim ne yapacaktı? Malatya’nın seçimi İzmir'de, İstanbul'da, Ankara’da konuşuldu. Türkiye’nin her yanında Malatya seçimi konuşuldu. Bunu da hep beraber sağladık. Kendinizle, Malatya ile gurur duyun"
şeklinde konuştu.
Program Veli Ağbaba'nın 56. yaş gününün kutlanması ile sona erdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.