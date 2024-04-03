03 Nis 2024 - 21:41 - Gündem

“Malatya’nın seçimi Türkiye’de konuşuldu”

Malatya’nın seçiminin Türkiye'de konuşulduğunu belirten CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, güzel bir süreç yürüttüklerinin altını çizdi. Ağbaba, “Malatya’nın seçimi İzmir'de, İstanbul'da, Ankara’da konuşuldu. Türkiye’nin her yanında Malatya seçimi konuşuldu. Bunu da hep beraber sağladık. Kendinizle, Malatya ile gurur duyun” dedi.