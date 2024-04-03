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Bingöl’de deprem korkuttu

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Bingöl’de hafif şekilde hissedilir bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin büyüklüğü 3.8’di.

Bingöl’de deprem korkuttu malatya haber mask
Bingöl’de deprem korkuttu malatya haber
Bingöl’de deprem korkuttu malatya haber
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Bingöl’de hafif şekilde hissedilir bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin büyüklüğü 3.8’di.

Bingöl’de deprem korkuttu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl’de deprem korkuttu

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova ilçesinde saat 20.01'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem hafif şekilde hissedildi.

Bingöl’de deprem korkuttu

Öte yandan bu sabah saatlerinde de Doğanşehir’de 4.7 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Bingöl’de deprem korkuttu
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03 Nis 2024 - 20:41 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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