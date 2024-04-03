03 Nis 2024 - 17:38 - Asayiş

Malatya’da bir araç okul bahçesine uçtu

Yeşilyurt Yavuz Selim Mahallesi Saraycık Sokak’ta direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç yüksek bir bölümden Yeşilyurt Anadolu Lisesi’nin bahçesine düştü. Olaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından müdahale edildi. Yeşilyurt Anadolu Lisesi bahçesine uçan hafif ticari araç içerisinde bulunan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.