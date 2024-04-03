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Malatya’da bir araç okul bahçesine uçtu

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Yeşilyurt Yavuz Selim Mahallesi Saraycık Sokak’ta direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç yüksek bir bölümden Yeşilyurt Anadolu Lisesi’nin bahçesine düştü. Olaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından müdahale edildi. Yeşilyurt Anadolu Lisesi bahçesine uçan hafif ticari araç içerisinde bulunan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Malatya’da bir araç okul bahçesine uçtu malatya haber mask
Malatya’da bir araç okul bahçesine uçtu malatya haber
Malatya’da bir araç okul bahçesine uçtu malatya haber
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Yeşilyurt Yavuz Selim Mahallesi Saraycık Sokak’ta direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç yüksek bir bölümden Yeşilyurt Anadolu Lisesi’nin bahçesine düştü. Olaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından müdahale edildi. Yeşilyurt Anadolu Lisesi bahçesine uçan hafif ticari araç içerisinde bulunan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Malatya’da bir araç okul bahçesine uçtu
Malatya’da bir araç okul bahçesine uçtu

Yavuz Selim Mahallesi Saraycık Sokak’ta ilerleyen bir araç direksiyon hâkimiyetini kaybederek Yeşilyurt Anadolu Lisesi’nin bahçesine düştü. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından olaya müdahale edilirken yaralanan 2 vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.

Malatya’da bir araç okul bahçesine uçtu
 
Malatya’da bir araç okul bahçesine uçtu
 
Malatya’da bir araç okul bahçesine uçtu
 
Malatya’da bir araç okul bahçesine uçtu
 
Malatya’da bir araç okul bahçesine uçtu
 
 

Kaynak: BÜLTEN
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03 Nis 2024 - 17:38 Malatya- Asayiş

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