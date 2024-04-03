Malatya’da bir araç okul bahçesine uçtu

Yeşilyurt Yavuz Selim Mahallesi Saraycık Sokak’ta direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç yüksek bir bölümden Yeşilyurt Anadolu Lisesi’nin bahçesine düştü. Olaya Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından müdahale edildi. Yeşilyurt Anadolu Lisesi bahçesine uçan hafif ticari araç içerisinde bulunan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yavuz Selim Mahallesi Saraycık Sokak’ta ilerleyen bir araç direksiyon hâkimiyetini kaybederek Yeşilyurt Anadolu Lisesi’nin bahçesine düştü. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından olaya müdahale edilirken yaralanan 2 vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.