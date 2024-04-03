3 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meral Gördü’nün taziye adresi: Dabakhane Mahallesi, Battalgazi,
91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hacı Bayram Kayan’ın taziye adresi: Karahan Mahallesi, Battalgazi,
37 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aynur Kılıç’ın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt,
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Fırat’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Akişik’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Servet Gümüş’ün taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Battalgazi,
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüsne Gümüş’ün taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Akkuş’un taziye adresi: Bulunmamaktadır,
54 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Korkmaz’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,
90 yaşında vefat eden ve Tepehan Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Zeynep Kekeç’in taziye adresi: Tepehan Mahallesi, Pütürge,
2 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Meryem Zehra Baran’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt,
80 yaşında vefat eden ve Yazıhan Malatya Mezarlığına defnedilen Mustafa Güler’in taziye adresi: Yazıhan, Malatya,
79 yaşında vefat eden ve Kazanç Mahallesi Arapgir Mezarlığına defnedilen Hasan Seçgin’in taziye adresi: Kazanç Mahallesi, Arapgir.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.