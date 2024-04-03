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3 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

3 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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“74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meral Gördü’nün taziye adresi: Dabakhane Mahallesi, Battalgazi,

91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hacı Bayram Kayan’ın taziye adresi: Karahan Mahallesi, Battalgazi,

37 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aynur Kılıç’ın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt,

90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Fırat’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,

91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Akişik’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,

66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Servet Gümüş’ün taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Battalgazi,

90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüsne Gümüş’ün taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,

63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Akkuş’un taziye adresi: Bulunmamaktadır,

54 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Korkmaz’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,

90 yaşında vefat eden ve Tepehan Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Zeynep Kekeç’in taziye adresi: Tepehan Mahallesi, Pütürge,

2 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Meryem Zehra Baran’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt,

80 yaşında vefat eden ve Yazıhan Malatya Mezarlığına defnedilen Mustafa Güler’in taziye adresi: Yazıhan, Malatya,

79 yaşında vefat eden ve Kazanç Mahallesi Arapgir Mezarlığına defnedilen Hasan Seçgin’in taziye adresi: Kazanç Mahallesi, Arapgir.”

 

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03 Nis 2024 - 17:31 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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