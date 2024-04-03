Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, yarın saat 20.30’da Fatih Terim Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle haftaya 42 puanla 7. sıra başladı. Siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 46 puanla 4. sırada bulunuyor.
20. RANDEVU
Başakşehir, Beşiktaş ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 6, Beşiktaş 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 6 da beraberlik bulunuyor. Başakşehir’in 23 golüne, siyah-beyazlılar 25 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Beşiktaş olmuştu.
BAŞAKŞEHİR'İN İÇ SAHA KARNESİ
Başakşehir, bu sezon evinde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 5 de beraberlik aldı. Topladığı 26 puanla iç sahadaki puan cetvelinde 7. sırada yer alan Boz Baykuşlar, bu karşılaşmalarda 23 kez fileleri sarsarken, ağlarında 16 gole engel olamadı.
DENİZ TÜRÜÇ CEZALI, 5 FUTBOLCU KART SINIRINDA
RAMS Başakşehir’de Deniz Türüç, kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında sahada olamayacak. Turuncu-lacivertli ekipte Mehdi Abeid, Leo Dubois, Olivier Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda 32. haftada deplasmanda Pendikspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.
ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK
Başakşehir - Beşiktaş müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.