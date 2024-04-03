Son dakika! 2024 emekli promosyon tutarları

Geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen emekli promosyon ödemeleri, bu yıl 8 bin liradan başlayıp 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet üzerinden banka değişikliği yapabiliyor. Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden ‘Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği’ adımları takip edilerek deyapılabiliyor. Ayrıca emekliler bankaya gitmeden, mobil bankacılık üzerinden promosyon için başvurabiliyor.

Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği. İşte bazı bankalardaki promosyon tutarları;

- İşbankası

İş bankasının resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde:

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

- Garanti BBVA

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 6250 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 12.500 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 15.000 TL

- Halkbank

10.000-14.999,99 TL arasında olanlar: 8.000 TL

15.000-19.999,99 TL arasında olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

- Denizbank

9.999 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL

10.000 -14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL

15.000-19.999 TL arası olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

- Akbank,

Emekli maaşını Akbank’tan alanlara 15.000 TL’ ye varan promosyon, buna ek olarak 2.500 TL’lik chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL'ye kadar ödeme yaptığını duyurdu.

9.999 TL’ye kadar olanlar: 5.000 TL ve 1.250 TL de ek promosyon, toplamda 6.250 TL

10.000 TL-14.999 TL arası olanlar: 8.000 TL ve 2 bin TL’lik de ek promosyon, toplamda 10.000 TL’

15.000 TL-19.999 TL arasında olanlara 10.000 bin TL ve 2.500 liralık ek promosyon, toplamda 12.500 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL promosyon ve 3 bin liralık ek promosyon, toplamda 15.000 TL

- Ziraat Bankası

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

- Vakıfbank

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı