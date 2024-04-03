Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan mart ayı enflasyon rakamına ilişkin, "Aylık enflasyon, öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi" dedi.
Bakan Şimşek, mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yaptığı paylaşımda aylık enflasyon öngörüleri doğrultusunda mart arında gerileme yaşandığına dikkati çeken Şimşek, "Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken, dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.