Alican Bozkurt Darende'de göreve başladı

Burada bir konuşma yapan Başkan Bozkurt,

"Bugün rozetimizi çekmecemize koyduk. Bundan sonra her kesimin, her vatandaşımızın belediye başkanı olacağız. Hep birlikte çalışacağız, kapımız, telefonlarımız 24 saat esası ile tüm hemşehrilerimize açık olacaktır. Görevi devraldığım kıymetli İsa Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Görevi süresince ilçemize yaptığı hizmetler, belediyemize kazandırdığı tesisler, araç parkları için teşekkür ediyorum”

dedi.

“ALİCAN BEY’İ CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM”

Eski Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ise, “Alican Bey’i canı gönülden tebrik ediyorum, Allah hayırlı, mübarek etsin. Bu önümüzdeki beş senelik süreçte kendisine meclis üyelerine, muhtarlarımıza birlik beraberlik içerisinde bu memlekete güzel hizmetler etmeyi nasip etsin diyorum” ifadelerine yer verdi.

Devir teslim töreninin ardından gerçekleşen tebrikler kabul edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı