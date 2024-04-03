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Alican Bozkurt Darende'de göreve başladı

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31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Darende Belediye Başkan Adayı olarak AK Parti'den seçimleri kazanan Alican Bozkurt, mazbatasını alarak göreve başladı. Darende İlçe Seçim Kurulundan Mazbatasını aldıktan sonra Darende Belediyesi’nde düzenlenen devir-teslim Törenine katılan Alican Bozkurt, görevi İsa Özkan’dan devraldı.

Alican Bozkurt Darende'de göreve başladı malatya haber mask
Alican Bozkurt Darende'de göreve başladı malatya haber
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Burada bir konuşma yapan Başkan Bozkurt,

"Bugün rozetimizi çekmecemize koyduk. Bundan sonra her kesimin, her vatandaşımızın belediye başkanı olacağız. Hep birlikte çalışacağız, kapımız, telefonlarımız 24 saat esası ile tüm hemşehrilerimize açık olacaktır. Görevi devraldığım kıymetli İsa Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Görevi süresince ilçemize yaptığı hizmetler, belediyemize kazandırdığı tesisler, araç parkları için teşekkür ediyorum”

dedi.

Alican Bozkurt Darende'de göreve başladı

“ALİCAN BEY’İ CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM”

Eski Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ise, “Alican Bey’i canı gönülden tebrik ediyorum, Allah hayırlı, mübarek etsin. Bu önümüzdeki beş senelik süreçte kendisine meclis üyelerine, muhtarlarımıza birlik beraberlik içerisinde bu memlekete güzel hizmetler etmeyi nasip etsin diyorum” ifadelerine yer verdi.

Devir teslim töreninin ardından gerçekleşen tebrikler kabul edildi.

Alican Bozkurt Darende'de göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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03 Nis 2024 - 16:58 Malatya- Gündem

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