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Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın görevi devraldı

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Battalgazi Belediye Başkanlığı’na seçilen Bayram Taşkın, devir teslim töreniyle görevi Eski Belediye Başkanı Osman Güder’den devraldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonucu Battalgazi Belediye Başkanı seçilen Bayram Taşkın, mazbatasını almasının ardından 2019’dan bu yana görev yapan Osman Güder’den Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini teslim aldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın görevi devraldı malatya haber mask
Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın görevi devraldı malatya haber
Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın görevi devraldı malatya haber
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Battalgazi Belediyesi’nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Taşkın, görevi devraldığı Osman Güder’e bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Devir teslim törenine AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, vatandaşlar, Teşkilat ve Meclis Üyeleri katıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın görevi devraldı
Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın görevi devraldı

“BATTALGAZİ’MİZİ BÖLGEDE PARLAYAN BİR YILDIZ HALİNE GETİRECEĞİZ”

Seçimin kazananının Battalgazi olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın,

“Osman Başkanımıza bugüne kadar Battalgazi için yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Beş yıllık görev süresi boyunca Battalgazi’nin çehresini değiştirecek projelere imza attı. Bu bir bayrak yarışı ve bizler bayrağı daha da ileri taşıyacağız. Büyük bir sorumluluğu devraldık. Bizlere güvenip bu sorumluluğu veren tüm Battalgazili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hizmetlerimize en kısa zamanda başlayarak, gönül belediyeciliğini, Gerçek Belediyeciliği uygulamaya devam edecek; Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, yüzüncü yılında Battalgazi’mizi bölgede parlayan bir yıldız haline getireceğiz”

 dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın görevi devraldı

Görevi devreden Battalgazi Eski Belediye Başkanı Osman Güder ise Bayram Taşkın’a görevinde başarılar dileyerek, “Bayram Bey’in de ifade ettiği gibi bu bir bayrak yarışı. Memleketimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Kendisinin Battalgazi’de güzel işler yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın görevi devraldı
 
Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın görevi devraldı
 

Kaynak: BÜLTEN

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03 Nis 2024 - 16:52 Malatya- Gündem

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