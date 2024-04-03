Malatya'da Angola kökenli öğrenci İslam’ı seçti: İşte  Müslümanlık hikayesi

Angola 20 yaşındaki Amado Kambungu Mbala, Malatya'ya beş ay önce gelmişti ve İnönü Üniversitesi Biyoloji bölümüne kaydoldu. Beydağı Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan Mbala, buradaki arkadaşları ve okulda tanıştığı kişilerin etkisiyle İslam dinini araştırmaya başladı. Bir süre sonra Müslüman olmak istediğini ifade eden Mbala, Malatya’da Müslüman oldu.

Beydağı KYK yurdunda kalan, Amado, manevi rehberlik hocası Mehmet Emin Kaya’nın ve arkadaşlarının kendisine olan ilgi ve alakası dan İslam’ı yaşantılarından etkilenerek Müslüman olmak istediğini söyledi.

"AHMET" İSMİNİ ALARAK MÜSLÜMAN OLDU

Malatya İl Müftülüğünde şehadet getirerek Müslüman olan Mbala, bu süreçte "Ahmet" ismini aldı. Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Mbala'ya İslamiyet hakkında bilgi verdi ve Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından yapılan dualar ve törenle Amado Kambungu Mbala "Ahmet" ismini alarak Müslüman oldu.

Ahmet ismini alan Mbala, bu kararının kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek mutluluğunu dile getirdi. Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım’da “Kardeşimiz İslamiyet ile tanışıp kendi tercihiyle Müslüman olmaya karar verdi. Bugün bu ana hep birlikte şahitlik ediyoruz" şeklinde konuştu.