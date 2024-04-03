- Yaşam

Bu festival Doğu Anadolu’da ilk kez Malatya’da

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da Ramazan Bayramı öncesi açılan Alışveriş Festivaline kadınlar büyük ilgi gösterdi. Sabah erken saatlerde kuyruğa giren vatandaşlar, indirimli ürünlerden alabilmek için birbirleri ile yarıştı. Bir alışveriş merkezinde vatandaşlara kapılarını açan festivale özellikle kadınların büyük ilgi gösterdikleri görüldü.

Bu festival Doğu Anadolu’da ilk kez Malatya’da malatya haber mask
Bu festival Doğu Anadolu’da ilk kez Malatya’da malatya haber
Bu festival Doğu Anadolu’da ilk kez Malatya’da malatya haber
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da Ramazan Bayramı öncesi açılan Alışveriş Festivaline kadınlar büyük ilgi gösterdi. Sabah erken saatlerde kuyruğa giren vatandaşlar, indirimli ürünlerden alabilmek için birbirleri ile yarıştı. Bir alışveriş merkezinde vatandaşlara kapılarını açan festivale özellikle kadınların büyük ilgi gösterdikleri görüldü.

Bu festival Doğu Anadolu’da ilk kez Malatya’da

İlk müşterilere 200 TL’lik festival çeki hediye edilen alışveriş festivalinde indirimli ürünlere ulaşmak isteyen Malatyalı kadınların birçoğu sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi. Saat 11.00’de kapıların açılması ile vatandaşlar hediye çekleri ile birlikte festivalde kendilerine uygun ürünleri alabilmek için adeta birbirleri ile yarıştı.

Bu festival Doğu Anadolu’da ilk kez Malatya’da

“DEPREM BÖLGESİ DİYE BİZİ ES GEÇMEYİN”

Festivalin kurucusu Yasin Tütüncüoğlu, 10 yıldır düzenledikleri festival ile şu ana kadar 35 şehirde 150’den fazla etkinlik düzenlediklerini belirterek,

 “Doğu turnesinde bugün ilk kez Malatya’dayız. Festivale özel alışverişe gelen ilk 600 kişiye 200 TL’lik festival çeki verecektik ama bugün bin 236 kişiye bu çeklerden verdik. Malatya bizim için önemli. Özellikle deprem sonrası moral için geldik. Malatyalı hanımlardan çok destek gördük, ‘deprem bölgesi diye bizi es geçmeyin’ diye mesaj attılar sürekli. Bizde bugün rotayı buraya çevirdik. Bayrama kadarı buradayız. Festivalimiz de ağırlıklı olarak tesettür giyim, bunun yanı sıra çocuk ve erkek giyiminde de indirimli ürünlerimiz mevcut. Sabah 11’de başlayacak olan festival akşam 23.00’e kadar açık olacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz”

diye konuştu.

Bu festival Doğu Anadolu’da ilk kez Malatya’da

Bu festival Doğu Anadolu’da ilk kez Malatya’da

Bu festival Doğu Anadolu’da ilk kez Malatya’da

Bu festival Doğu Anadolu’da ilk kez Malatya’da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Ramazan Bayramı, malatya Ramazan Bayramı, malatya Alışveriş Festivali, Alışveriş Festivali nerede, malatya Alışveriş Festivali nerede, son dakika malatya Alışveriş Festivali, deprem bölgesi Alışveriş Festivali, malatya, Busabah gazetesi, malatya merkez, son dakika malatya haberleri, son dakika malatya, malatya haber, malatya son dakika, Busabah malatya, malatya busabah gazetesi, Yasin Tütüncüoğlu

03 Nis 2024 - 15:28 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL