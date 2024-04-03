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Vali Yazıcı Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda buluştu

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Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanımefendi Hanife Yazıcı, 2’nci Ordu Komutanlığı tarafından Şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programı öncesinde Vali Yazıcı; eşi Hanımefendi Hanife Yazıcı ile birlikte, masaları ziyaret ederek yemeğe katılan şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve yakınları ile yakından ilgilenip bir süre sohbet etti.

Vali Yazıcı Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda buluştu malatya haber mask
Vali Yazıcı Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda buluştu malatya haber
Vali Yazıcı Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda buluştu malatya haber
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İnönü Kışlasında düzenlenen iftar yemeğine Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanımefendi Hanife Yazıcı’nın yanı sıra; 2’nci Ordu Komutanı Korg. Metin Tokel, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Tuncay Altuğ, 7’nci Anajet Üs Komutanı Hv. Plt. Alb. Zeki Koltukoğlu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Vali Yazıcı Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda buluştu

“İFTAR SOFRASINDA BERABER OLMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ”

Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından yapılan duanın ardından konuşan Vali Yazıcı, “Bu mübarek ramazan gününde 2’nci Ordumuz tarafından düzenlenen iftar programına hoş geldiniz. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ülkemizde huzur barış ve refah içerisinde yaşıyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. En büyük ve en kıymetli varlıklarımız olan evlatlarımız bu ülke uğruna hayatlarını korkusuzca feda ederek bizlere eşlerini, evlatlarını ve ailelerini emanet ettiler. Bizler vatanımıza sahip çıktığımız gibi bu emanetlere de sahip çıkacağız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınları başımızın tacıdır. Biliyoruz ki şehitler ölmez onlar diridir. İnancımıza göre şehitlik ve gazilik iki güzel mertebeden biridir. Burada iki güzel mertebeye mazhar olanların yakınlarıyla birlikte güzel bir iftar sofrasında beraber olmanın onurunu yaşıyoruz. Bu rahmet ayı vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de uzun ve hayırlı ömürler diliyorum. Yaklaşan Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyor, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Yazıcı Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda buluştu

Konuşmanın ardından şehit aileleri ve gazilerimiz ile tek tek ilgilenen Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanımefendi Hanife Yazıcı; şehit aileleri, gazi ve yakınlarının sorunlarını ve taleplerini dinleyerek programı sonlandırdı.

Vali Yazıcı Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda buluştu

Kaynak: BÜLTEN

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03 Nis 2024 - 15:24 Malatya- Gündem

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