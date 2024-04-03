Vali Yazıcı Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda buluştu

İnönü Kışlasında düzenlenen iftar yemeğine Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanımefendi Hanife Yazıcı’nın yanı sıra; 2’nci Ordu Komutanı Korg. Metin Tokel, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Tuncay Altuğ, 7’nci Anajet Üs Komutanı Hv. Plt. Alb. Zeki Koltukoğlu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
“İFTAR SOFRASINDA BERABER OLMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ”
Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından yapılan duanın ardından konuşan Vali Yazıcı, “Bu mübarek ramazan gününde 2’nci Ordumuz tarafından düzenlenen iftar programına hoş geldiniz. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Ülkemizde huzur barış ve refah içerisinde yaşıyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. En büyük ve en kıymetli varlıklarımız olan evlatlarımız bu ülke uğruna hayatlarını korkusuzca feda ederek bizlere eşlerini, evlatlarını ve ailelerini emanet ettiler. Bizler vatanımıza sahip çıktığımız gibi bu emanetlere de sahip çıkacağız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınları başımızın tacıdır. Biliyoruz ki şehitler ölmez onlar diridir. İnancımıza göre şehitlik ve gazilik iki güzel mertebeden biridir. Burada iki güzel mertebeye mazhar olanların yakınlarıyla birlikte güzel bir iftar sofrasında beraber olmanın onurunu yaşıyoruz. Bu rahmet ayı vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de uzun ve hayırlı ömürler diliyorum. Yaklaşan Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyor, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmanın ardından şehit aileleri ve gazilerimiz ile tek tek ilgilenen Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanımefendi Hanife Yazıcı; şehit aileleri, gazi ve yakınlarının sorunlarını ve taleplerini dinleyerek programı sonlandırdı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.