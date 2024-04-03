03 Nis 2024 - 15:24 - Gündem

Vali Yazıcı Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda buluştu

Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanımefendi Hanife Yazıcı, 2’nci Ordu Komutanlığı tarafından Şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programı öncesinde Vali Yazıcı; eşi Hanımefendi Hanife Yazıcı ile birlikte, masaları ziyaret ederek yemeğe katılan şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve yakınları ile yakından ilgilenip bir süre sohbet etti.