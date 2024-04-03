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İçişleri Bakanlığından dev personel alımı! İşte şartlar ve başvuru tarihi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarına göre İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı yapacak. Resmi Gazete’de de yayımlanan ilanı açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatına 96, Taşra Teşkilatına bin 512 olmak üzere toplamda bin 608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından dev personel alımı! İşte şartlar ve başvuru tarihi mask
İçişleri Bakanlığından dev personel alımı! İşte şartlar ve başvuru tarihi malatya haber ali yerlikaya
İçişleri Bakanlığından dev personel alımı! İşte şartlar ve başvuru tarihi malatya haber ali yerlikaya
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İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı yapacak. Ali Yerlikaya’nın açıklamalarına göre sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adaylar KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre; 22-26 Nisan 2024 tarihlerinde sözlü sınava e-devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecek.

İçişleri Bakanlığından dev personel alımı! İşte şartlar ve başvuru tarihi

ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya personel alımı ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu bilgilendirmelerde bulundu:

“İçişleri Bakanlığımız Merkez Teşkilatına 96, Taşra Teşkilatına 1512 olmak üzere toplam 1608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adaylar KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre; 22-26 Nisan 2024 tarihlerinde sözlü sınava e devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecek.
Sınavlar 27 Mayıs-11 Haziran 2024 tarihlerinde Bakanlık merkez dâhil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.
İçişleri Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde istihdam edilecek 450 çağrı karşılama personelinin tamamı üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacaktır. Sınav ilanı Resmi Gazete ile Bakanlığımız ve Valilikler internet sayfalarında yayınlanmaktadır.”
İçişleri Bakanlığından dev personel alımı! İşte şartlar ve başvuru tarihi

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Personel alımı yapılacağına dair detaylar Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’deki ilana şu bağlantı üzerinden ulaşılabilir:

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2024/04/20240403-4-10.pdf

İçişleri Bakanlığından dev personel alımı! İşte şartlar ve başvuru tarihi
 

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03 Nis 2024 - 14:58 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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