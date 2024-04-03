İçişleri Bakanlığından dev personel alımı! İşte şartlar ve başvuru tarihi

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı yapacak. Ali Yerlikaya’nın açıklamalarına göre sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adaylar KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre; 22-26 Nisan 2024 tarihlerinde sözlü sınava e-devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecek.

ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya personel alımı ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu bilgilendirmelerde bulundu:

“İçişleri Bakanlığımız Merkez Teşkilatına 96, Taşra Teşkilatına 1512 olmak üzere toplam 1608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adaylar KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre; 22-26 Nisan 2024 tarihlerinde sözlü sınava e devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecek.

Sınavlar 27 Mayıs-11 Haziran 2024 tarihlerinde Bakanlık merkez dâhil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.

İçişleri Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde istihdam edilecek 450 çağrı karşılama personelinin tamamı üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacaktır. Sınav ilanı Resmi Gazete ile Bakanlığımız ve Valilikler internet sayfalarında yayınlanmaktadır.”

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Personel alımı yapılacağına dair detaylar Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’deki ilana şu bağlantı üzerinden ulaşılabilir:

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2024/04/20240403-4-10.pdf